Preboj predora Škofije

Na zadnjem predoru drugega tira, predoru Škofije (T8), so danes delavci družbe Kolektor CPG in Yapi Merkezi izkopali še zadnji meter glavne cevi. Združitev predora je potekala na 2.150 metrih z južne strani, z zadnjim metrom pa je tako izkopanih 3.808 metrov predora. To je že tretji preboj predora na trasi drugega tira. Preboj glavne cevi se je zgodil dober mesec dni pred predvidenim rokom. Če dela na predoru ponoči ne bi bila začasno prekinjena, pa bi preboj beležili še prej.

