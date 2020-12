Pred začetkom cepljenja tudi v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Danes bi lahko Evropska agencija za zdravila odobrila prvo cepivo za covid-19 v Evropski uniji. Medtem ko je bilo na Kitajskem, v Rusiji, ZDA in Veliki Britaniji po podatkih Bloomberga doslej cepljenih več kot 1,1 milijona ljudi, se bo v prihodnjih dneh cepljenje lahko začelo tudi v Evropski uniji, torej tudi v Sloveniji. Odgovarjamo na nekatera vprašanja o cepljenju: kdaj se bo začelo, kdo bo prvi cepljen in kdo potem, ali je cepljenje brezplačno in prostovoljno, kdo bo cepil, kakšna precepljenost je potrebna ...