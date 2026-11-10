Predrzni mladoletniki z raketami proti policistom

Minuli petek zvečer so se pred poslopje koprske policijske postaje na Ljubljanski cesti pripeljali mladostniki na mopedih, ki so tokrat v svoji objestnosti krepko prestopili meje. Posnetek, ki je bil narejen z mobilnim telefonom, prikazuje ogrožanje s pirotehničnimi sredstvi. Vpletenih je bilo več mladoletnikov, po naših neuradnih podatkih je trojica iz okolice Kopra uporabila rakete. S 14-sekundnega posnetka, ki ga je posnel bralec Regionala, je razvidno, kako okoli pol sedmih zvečer pirotehnični izstrelki švigajo proti poslopju koprske policijske postaje. Slišati je več žvižgov in pokov. Ob eksplozijah okolico razsvetlijo bliski, nad cestiščem in območjem okoli policijske postaje se začne valiti dim. V soju uličnih svetilk je videti več oseb na mopedih, ki se po dvosmerni cesti, ...