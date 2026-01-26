  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Razno

    Prepoved hišnih ljubljenčkov: lastniki že kličejo na pomoč ustavno sodišče

    Lastniki servalov se bodo morali od njih takoj posloviti, opice pa bodo lahko obdržali. Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
    Pritlikave marmozetke prihajajo iz družine opic Callitrichidae. FOTO: Vogel Voranc
    Galerija
    Pritlikave marmozetke prihajajo iz družine opic Callitrichidae. FOTO: Vogel Voranc
    Pija Kapitanovič
    26. 1. 2026 | 08:30
    26. 1. 2026 | 08:54
    10:06
    A+A-
    Zadnja novela zakona o zaščiti živali, sprejeta lani, prinaša eno najobsežnejših sprememb na področju posedovanja živali v Sloveniji doslej. Z uvedbo seznama dovoljenih živalskih vrst država jasno sporoča, da eksotične in prostoživeče živali ne sodijo v domače okolje, ne glede na njihovo priljubljenost ali tržno vrednost. Ključni podzakonski akt, pravilnik o določitvi seznama dovoljenih vrst živali, mora biti sprejet najpozneje do 20. februarja 2027. Do takrat ostaja vprašanje, kako bo država v praksi reševala položaj živali, ki jih lastniki po novi ureditvi ne bodo več smeli imeti. Servali in opice izključeni, kače ne Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so za Delo potrdili, da na seznamu dovoljenih vrst – čeprav gre uradno šele za osnutek – ne bo divjih ...

    divje živalihišni ljubljenčkiuprava za varno hranoživalizakon o zaščiti živalieksotične živali

