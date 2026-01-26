Prepoved hišnih ljubljenčkov: lastniki že kličejo na pomoč ustavno sodišče

Lastniki servalov se bodo morali od njih takoj posloviti, opice pa bodo lahko obdržali. Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.

Zadnja novela zakona o zaščiti živali, sprejeta lani, prinaša eno najobsežnejših sprememb na področju posedovanja živali v Sloveniji doslej. Z uvedbo seznama dovoljenih živalskih vrst država jasno sporoča, da eksotične in prostoživeče živali ne sodijo v domače okolje, ne glede na njihovo priljubljenost ali tržno vrednost. Ključni podzakonski akt, pravilnik o določitvi seznama dovoljenih vrst živali, mora biti sprejet najpozneje do 20. februarja 2027. Do takrat ostaja vprašanje, kako bo država v praksi reševala položaj živali, ki jih lastniki po novi ureditvi ne bodo več smeli imeti. Servali in opice izključeni, kače ne Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so za Delo potrdili, da na seznamu dovoljenih vrst – čeprav gre uradno šele za osnutek – ne bo divjih ...