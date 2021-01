Prevzemali bomo tuje operaterje

SŽ so ob koncu lanskega leta prevzele prvih pet Stadlerjevih vlakov. Na slovenske tire do leta 2022 prihaja 52 vlakov, od tega 21 dizelskih, 21 električnih in deset dvonadstropnih električnih. Kdaj bodo preostali Stadlerjevi vlaki zapeljali po slovenskih tirih in na katerih progah?

Kdaj bodo novi vlaki tudi na najprometnejših progah?

Kdaj boste naročili dodatnih 15 do 20 vlakov?

SŽ so konec lanskega leta dobile pet Stadlerjevih vlakov, do konca prihodnjega leta jih bo na slovenskih tirih 52. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za krajše potovalne čase bi bilo treba izboljšati tudi železniške proge. Kljub temu; koliko hitreje bo novi vlak vozil med Ljubljano in Mariborom?

Kakšen je zdaj potovalni čas med Ljubljano in Mariborom?

Minister za infrastrukturo je napovedal načrt posodobitve slovenskih prog. Ali se ta načrt še pripravlja?

Kje bi morali biti novi odseki?

SŽ so konec lanskega leta dobile pet Stadlerjevih vlakov, do konca prihodnjega leta jih bo na slovenskih tirih 52. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kdaj najkasneje potrebujemo drugi tir Koper–Divača glede na dejavnosti konkurence okoli nas?

Premika se pri Emoniki, kjer ste podpisali memorandum o sodelovanju pri gradnji 387 milijonov evrov vrednega projekta. Dela naj bi začeli prihodnje leto, po optimističnem scenariju naj bi jih končali tri leta pozneje. Kdaj bosta v Ljubljani nova avtobusna in železniška postaja?

Kakšne so nadaljnje dejavnosti pri Emoniki?

Del lanskega leta je bil javni promet zaprt. Kako bo to vplivalo na SŽ?

Kako so lani poslovale SŽ?

Po podpisu memoranduma za zgraditev Emonike Dušan Mes pričakuje, da se bo gradnja začela prihodnje leto. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kakšni so načrti glede zmanjševanja števila zaposlenih?

S podpisom pogodb je v fazo zaključevanja prešel tudi posel med SŽ in EP Holdingom, ki bo vaš partner v tovornem prometu. Kaj bo ta posel prinesel SŽ?

Prevzemi drugih družb?

V katerih državah boste prevzemali?

Ko sva že pri prevzemih; kaj je z Nomagom?

SŽ so konec lanskega leta dobile pet Stadlerjevih vlakov, do konca prihodnjega leta jih bo na slovenskih tirih 52. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kdaj bi lahko bil končan?

Koliko denarja je pripravljen EP Holding nameniti za partnerstvo s SŽ?

Kakšno bo ime nove družbe?

Vodstvo je že določeno?

Ljubljana – V prihodnjih 18 mesecih bosta morala biti končana prevzema vsaj dveh od štirih operaterjev v sosednjih državah, načrte za rast tovornega prometa opisuje generalni direktor Slovenskih železnic. Slovenske železnice (SŽ) v logistiki moči združujejo s češkim EP Holdingom, s katerim bodo letos ustanovile skupno družbo. SŽ končujejo tudi prevzem avtobusnega prevoznika Nomago, pričakujejo dodatne nove vlake, nadaljujejo se priprave na začetek gradnje Emonike …V prvih dveh fazah smo kupili 52 vlakov, v tretji pa je predviden še nakup od 15 do 20 vlakov, dodatno pa še treh lokomotiv in 20 vagonov za mednarodni promet. Prvi dve fazi smo končali, vlaki so večinoma plačani in imamo rezervirana sredstva še za zadnja plačila. Celoten posel je vreden okoli 330 milijonov evrov. Konec leta 2022 bo glede na pogodbo na slovenskih tirih vseh 52 vlakov in bodo vozili na vseh relacijah. V prometu bo ostalo še nekaj trenutno najnovejših vlakov. Letos pričakujemo deset dvopodnih in 13 enopodnih vlakov.Do konca prve polovice tega leta bodo električni vlaki zagotovo že vozili po najprometnejših progah.To je še stvar dogovora, pričakujem, da bi lahko bil razpis pripravljen in končan v prvi polovici leta.Rekonstrukcije prog potekajo, med njimi je tudi prenova štajerske proge med Zidanim Mostom in Šentiljem. Z nadgradnjo prog so se ukinili nekateri nivojski prehodi, posodobila so se postajališča. Trasa proge je seveda ostala enaka, vendar se z ukinjanjem nivojskih prehodov in posodobitvijo proge povečuje pretočnost prog in hkrati lahko uvajamo nove produkte, kot so direktni vlaki. Že letos pričakujemo uvedbo direktnih vlakov med Mariborom in Ljubljano. Po naših predvidevanjih bi ta vlak lahko potoval 90 minut, kar je prva faza tega, kar si želimo, torej časovno konkurenčnega potovanja z vlakom glede na vožnjo z avtomobilom. Treba je vedeti, da se s posodobitvijo prog izboljša pretočnost in bomo pridobili nekaj na hitrosti, vendar bi za bistveno krajše potovalne čase morali zgraditi nove odseke prog.Zdaj je 113 minut.Ta načrt se še pripravlja. Naša skupina ga je pripravila in dala ministrstvu za infrastrukturo, ki vodi investicije v javno železniško infrastrukturo. Slovenija je v preteklih desetih letih dala velik poudarek ohranjanju jedrnega koridorja, v katerega je ogromno investirala. Ta koridor je ključen za tovorni promet in Luko Koper. Zdaj pa je treba posodobiti še druge proge, predvsem regionalne, in na novo zgraditi določene odseke, tako da bodo omogočile potniku časovno in cenovno konkurenčnejše ter okolju prijaznejše potovanje v primerjavi z vožnjo z avtomobilom ali vlakom danes. Ključna je posodobitev regionalnih prog, predvsem iz Ljubljane proti Kamniku in Grosupljemu ter naprej proti Kočevju in Novemu mestu, pa tudi belokranjske in koroške proge ter trase med Bohinjsko Bistrico in Novo Gorico. Država regionalnih prog razen kočevske v zadnjem času ni posodabljala. Zato obstaja velik potencial za razvoj potniškega prometa prav v regionalnih progah, ki so zastarele in ne omogočajo preboja za potnike. Predlog ministrstvu za infrastrukturo je čimprejšnji začetek prenov regionalnih prog, njihova elektrifikacija in na nekaterih delih zgraditev drugega tira, zmanjšanje števila nivojskih prehodov ter ureditev postajališč s parkirišči in preostalo ponudbo za potnike. Dvotirnost je nujna na progi do Grosupljega in na jedrni progi do Kranja. Predlagali smo še, da se glavna proga iz Maribora proti Ljubljani in naprej proti Kopru na nekaterih odsekih zgradi na novo, da se skrajšajo potovalni časi. To so velike, a nujne investicije, da bi bil železniški potniški promet učinkovitejši in prijaznejši do potnikov. Tretji del pa je vozlišče okoli Ljubljane, ki je pomembno za dolgoročni razvoj železniškega potniškega prometa v Ljubljani.Treba je iskati alternative za odseke, kot je, denimo, Borovnica–Pivka. Na tej progi je izguba časa zaradi konfiguracije trase ogromna, enako velja na štajerski progi od Celja do Ljubljane, kjer konfiguracija proge ne omogoča višjih hitrosti. Če bomo želeli imeti direktne vlake z enim do dvema postankoma med večjimi kraji in krajšim potovalnim časom, bo treba narediti nekaj novih odsekov. V tem primeru bi bilo iz Ljubljane v Maribor mogoče priti v 60 minutah oziroma v dveh urah iz Maribora do Kopra. Za to mora država zgraditi nove proge ali vsaj nove odseke, s katerimi bi se skrajšala razdalja in omogočile hitrejše vožnje. Vlaki so kupljeni zato, da lahko vozijo 160 kilometrov na uro.Vsi se strinjamo, da bi ta tir moral že biti. Obstoječi je bil namreč zgrajen za bistveno manjše količine tovora, poleg tega gre mimo naselij in po občutljivem delu narave. Verjetno je ogromno krivcev za to, da še ni tega tira. A ključno je, da gre projekt naprej in se gradnja lahko začne takoj po izboru izvajalca. Postavljena časovnica zgraditve v letih 2025 oziroma 2026 je zadovoljiva. Ko bo drugi tir zgrajen, bo ogromna dodana vrednost slovenski logistiki.Za ta projekt je bilo velikokrat napovedano, da bo premaknjen z mrtve točke. Z dovolj veliko odgovornostjo lahko rečem, da zanj težko iščemo krivca v državi, mestu ali SŽ. Projekt je stal, ker madžarsko podjetje Trigranit ni izpolnilo pogodbenih obveznosti. Bilo je lastnik projekta in nihče vanj ni mogel poseči, dokler sodišče o tem ni odločilo in Trigranit projekta ni prodal. Ker ga je odkupila močna finančna skupina, ki je vanj že dala veliko denarja in ga želi čim prej zgraditi, ker je država Emoniko uvrstila med prednostne projekte in zanjo zagotovila sredstva, SŽ pa izpolnjujejo obveznosti in mesto tvorno sodeluje, lahko realno pričakujemo začetek gradnje v letu 2022. K temu nas zavezuje memorandum. Optimist sem, da bomo Emoniko prihodnje leto začeli graditi in jo bomo zgradili v treh letih, novo železniško in avtobusno postajo pa še prej.Med nadaljnjimi potrebnimi dejavnostmi sta ureditev vse dokumentacije in priprava razpisa. Javni razpis za izvajalce mora biti objavljen letos. Treba pa se je uskladiti med zasebnim in javnim delom, da bodo tiri med gradnjo čim manj časa zaprti, saj gre čez glavno ljubljansko železniško postajo večina tovornih in potniških vlakov, ki jih je od 500 do 600 vsak dan. Ves ta promet bo v tem času treba speljati po enem ali dveh tirih, kar bo velika obremenitev za SŽ. Gradnja mora biti sinhronizirana, da bo zastoj čim manjši.Zaprtje javnega potniškega prometa je bilo velik udarec, a s tem je treba živeti. Država bi ga lahko pustila tudi odprtega, a bi bili vlaki bolj ali manj prazni. Ko bodo ljudje spet lahko brezskrbno potovali, se bodo z veseljem vrnili na vlake. Ker bo v tem času že več novih vlakov, prenovljene bodo nekatere proge, odprla se je kočevska proga, pričakujem, da bo v treh četrtinah tega leta kar nekaj odstotkov več potnikov kot v primerljivem obdobju predlani.Glede na razmere so poslovale solidno. Pričakujemo podobne rezultate kot leta 2019, vendar smo lani izplačali kar veliko odpravnin za tisoč zaposlenih, in sicer nekaj več kot 30 milijonov evrov za program presežnih delavcev, ki je bil sprejet leta 2019. To je poslabšalo naš rezultat. Zaradi zaustavitve javnega potniškega prometa pa smo imeli tudi precej manjše nekatere stroške. Ob koncu leta pričakujem nekaj milijonov evrov dobička.Imamo dobrih 6300 zaposlenih, kar je blizu optimuma, tako da večjega zmanjševanja njihovega števila v prihodnjih letih ne pričakujemo več.Vedno je bilo veliko vprašanj, ali SŽ potrebujejo strateškega partnerja. Tovorni promet deluje na zelo zahtevnem mednarodnem trgu, kjer je ogromno prevoznikov. V Sloveniji jih je trenutno sedem, v Avstriji, na Češkem, Madžarskem, Poljskem jih je tudi po 40 in več. Za en tovor iz Kopra proti Pragi ali Münchnu se bojuje vsaj 40 prevoznikov. Za sklepanje poslov je treba imeti sodobna prevozna sredstva, dovolj lokomotiv in vagonov ter razvejeno mrežo storitev tudi v tujih državah. SŽ – Tovorni promet je dober igralec, a je dober v Sloveniji, ker ima določene konkurenčne prednosti še iz časov, ko je bil edini prevoznik. Teh prednosti je zato vedno manj, vsaka nova konkurenca pa nam vzame del tržnega deleža in smo zato vedno manj dobičkonosni. Če želimo v prihodnjih letih, ko bo zgrajen drugi tir in bo več tovora, tekmovati z zaostreno konkurenco, si moramo hitro zagotoviti dovolj prevoznih sredstev, vozni park posodobiti, prevzeti določene družbe v Italiji, Avstriji, na Balkanu ter zgraditi široko mrežo. To je mogoče samo z dodatnim kapitalom. Zato je ključno, da ima SŽ – Tovorni promet strateškega partnerja. Ta bo imel 49-odstotni delež v novi družbi, mi pa 51-odstotnega. Tako strukturo je bilo zelo težko uskladiti, prav tako družbeno pogodbo. Na koncu smo dobili partnerja, ki ima zelo ambiciozne cilje v logistiki in je Slovenske železnice prepoznal kot partnerja za vso jugovzhodno Evropo, ki je pripravljen investirati razmeroma veliko denarja, biti dolgoročni lastnik in za katerega je razvoj logistike prioriteta. Našli smo kombinacijo, ki bo za SŽ – Tovorni promet zelo dobra. Pričakujemo, da bo v prihodnjih letih SŽ – Tovorni promet – taki so načrti, to je tudi v pogodbi – bistveno povečal prihodke s prevzemi v sosednjih državah in optimizacijo procesov znotraj bodoče skupine. Glavna finančna cilja nove družbe sta podvojitev dobička in 50-odstotna rast prihodkov v petih letih.Prevzemi operaterjev. V Sloveniji tovorni promet ne more rasti, lahko raste le v tujini, in to s prevzemi. Prevzemi so ključni tudi zato, ker potrebujemo lastno mrežo zaradi optimizacije procesov. Lahko bomo ustvarili znatne prihranke ter ponujali več in boljše storitve na širšem območju, kar je za končne kupce ključno.Zagotovo v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem. V prihodnjih 18 mesecih bosta morala biti končana vsaj dva od štirih prevzemov.Končujemo posel. Do zaključka ne bom komentiral, smo pa na dobri poti.V kratkem.V prvi fazi bodo vložili 60 milijonov evrov, v drugi pa skupaj z nami še vsak po sto milijonov evrov. Ključno za nas je, da je EP Holding pripravljen dolgoročno vlagati, če bodo za to ekonomske osnove. Pogoj za te pa je, da družbo že v prvi fazi naredimo konkurenčno ne le v Sloveniji, ampak v širši regiji. Potem bo tudi ekonomska podlaga za nadaljnji razvoj družbe.Verjetno bo kombinacija imen SŽ in EP Holding.Ni še, bo pa do zaključka transakcije.