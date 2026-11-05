Pri davkih in regulativi je za nas ključno dvoje: predvidljivost in postopnost

Tobačna industrija doživlja temeljito preobrazbo. Čeprav se cigarete še vedno prodajajo v ogromnih količinah in ostajajo pomemben vir prihodkov proizvajalcev, je vse večji poudarek na brezdimnih izdelkih. Industrija jih vidi kot ključni del svoje prihodnosti in alternativo za polnoletne kadilce, ki ne želijo ali ne morejo opustiti kajenja. Ta preusmeritev odpira številna vprašanja: kako daleč lahko seže preobrazba industrije, ki se še vedno močno opira na prodajo cigaret, in ali lahko razvoj alternativ izpolni pričakovanja regulatorjev in javnosti?

Ob tem se regulativni okvir v Evropi dodatno zaostruje. Evropska unija pripravlja revizijo direktive o tobačnih izdelkih, hkrati pa potekajo razprave o novih pravilih obdavčitve tobaka. Proizvajalci se morajo zato prilagajati strožjim pravilom, vlagati v nove kategorije izdelkov in dokazovati, da je sprememba poslovnega modela več kot zgolj strateški odgovor na regulativne in tržne pritiske.

O prihodnosti industrije, izzivih regulacije in smeri razvoja trga se pogovarjamo z Eirini Drakaki, novo predsednico uprave Philip Morrisa (PMI) za Hrvaško in Slovenijo, ki je na tem položaju od septembra. Po sedmih letih v podjetju novo vlogo prevzema v času, ko je tobačna industrija pred pomembnim poslovnim preobratom. Ob tem se postavljajo vprašanja, kaj ta preobrazba pomeni za Hrvaško in Slovenijo ter kakšno vlogo imajo pri njej brezdimni izdelki. Izzivov za industrijo, ki si močno prizadeva spremeniti svojo usmeritev, obenem pa se mora spoprijemati z dediščino svoje osnovne dejavnosti, ne manjka.

Evropska unija pripravlja obsežno revizijo direktive o tobačnih izdelkih, TPD3. Eden ključnih delov je uvedba obvezne enotne oziroma nevtralne embalaže, t. i. »plain packaginga«, za tobačne in povezane izdelke. Kako bo to vplivalo na industrijo?

Evropska komisija je sredi avgusta končala javno posvetovanje o reviziji direktive o tobačnih izdelkih, zakonodajni predlog pa pričakujemo konec leta. Zato je še prezgodaj govoriti o posameznih ukrepih in njihovih morebitnih učinkih. Po dosedanjih izkušnjah pa lahko pričakujemo nadaljnje urejanje področja tobačnih in nikotinskih izdelkov. Pomembno je, da vsaka nova ureditev temelji na znanstvenih dokazih, je sorazmerna s tveganjem in usmerjena v doseganje jasno opredeljenih javnozdravstvenih, gospodarskih, kmetijskih in drugih relevantnih ciljev.

»Danes smo vodilno mednarodno podjetje na Hrvaškem in v Sloveniji, ki je v zadnjih nekaj letih doživelo temeljito poslovno preobrazbo, usmerjeno v brezdimne izdelke.«

Brezdimni izdelki niso brez tveganja, vendar so boljša alternativa za polnoletne kadilce, ki bi sicer še naprej kadili cigarete. Menimo, da je treba to upoštevati pri vsaki novi regulativni določbi. Upoštevati je treba tudi potrebe polnoletnih potrošnikov, dejanske razmere na trgu ter vpliv regulativnih odločitev na konkurenčnost nacionalnega in evropskega gospodarstva. Na takšen pristop kaže tudi več kot 120.000 pripomb, prejetih med javnim posvetovanjem sredi leta.

V Evropi hkrati poteka širša razprava o regulativnem pristopu. Skupina držav članic, med katerimi sta tudi Hrvaška in Slovenija, je podprla pobudo za zmanjšanje birokratskih obremenitev. Ta poziva k poenotenju in poenostavitvi regulative, učinkovitejšemu izvajanju obstoječih predpisov ter temeljiti presoji njihove učinkovitosti pred sprejemanjem novih zakonodajnih pobud. Zato podpiramo pristop, po katerem je treba vsako novo regulativno pobudo, tudi na tem področju, najprej presoditi z vidika učinkovitosti obstoječih ukrepov in drugih zakonodajnih sprememb, ki jih obravnavajo hkrati. Tako lahko zagotovimo, da bo vsak prihodnji poseg upravičen, sorazmeren in utemeljen na dokazih.

Ali se obetajo še kakšne regulativne ali davčne spremembe, ki bi lahko vplivale na vaše poslovanje v regiji in Evropski uniji?

Da. Poleg napovedane revizije direktive o tobačnih izdelkih v svetu EU trenutno razpravljajo o novi direktivi o obdavčitvi tobaka. Evropska komisija je lani poleti predlagala precej višje minimalne trošarine za cigarete in prvič tudi minimalne trošarine za ogrevani tobak, elektronske cigarete in nikotinske vrečke. Ti predlogi bi lahko pomembno vplivali na trg, potrošnike in javne finance držav članic, zato je pomembno regulativna in davčna vprašanja obravnavati celovito.

Na svetovni ravni brezdimni izdelki prinašajo že približno 42 odstotkov neto prihodkov. FOTO: Philip Morris Zagreb

Davčne odločitve na ravni Evropske unije sprejemajo soglasno, kar državam članicam daje ključno vlogo pri varovanju svojih fiskalnih, gospodarskih in javnozdravstvenih interesov. To velja tudi za Hrvaško in Slovenijo, ki bosta morali skupaj z drugimi državami članicami pretehtati, kako posamezni predlogi vplivajo na nacionalni proračun, trg in potrošnike.

Dokler še ni dokončne rešitve za prihodnji okvir obdavčitve posameznih tobačnih in nikotinskih izdelkov, se je upravičeno vprašati, kako smiselno je hkrati odpirati nove obsežne postopke urejanja izdelkov brez jasne ocene skupnih učinkov različnih direktiv. To je še posebej pomembno ob razpravah o prihodnjem financiranju Evropske unije in predlogih, po katerih bi lahko del prihodkov, ki jih danes pobirajo na nacionalni ravni, preusmerili v proračun Evropske unije.

PMI deluje na slovenskem trgu od leta 1991, na Hrvaškem pa od leta 2005. Kakšen je trenutno vaš tržni položaj v regiji? Kakšna so pričakovanja glede prihodkov v letu 2026?

Danes smo vodilno mednarodno podjetje na Hrvaškem in v Sloveniji, ki je v zadnjih nekaj letih doživelo temeljito poslovno preobrazbo, usmerjeno v brezdimne izdelke. Prav napredek pri tej preobrazbi je eden najpomembnejših kazalnikov našega uspeha. Na Hrvaškem brezdimni izdelki že predstavljajo več kot tretjino naše skupne prodaje, v Sloveniji pa so presegli polovico skupnih neto prihodkov. Na svetovni ravni brezdimni izdelki danes prinašajo približno 42 odstotkov neto prihodkov, kar potrjuje, da preobrazba na vseh trgih poteka pospešeno.

Gre za sosednji državi, ki pa se po navadah potrošnikov precej razlikujeta. Slovenija v evropskih statistikah pogosto izstopa po nižji stopnji kajenja in hitrejšem sprejemanju sodobnih trendov, na Hrvaškem je delež kadilcev klasičnih cigaret še vedno visok. Kakšna je vaša strategija za oba trga?

Strateški cilj je na obeh trgih enak: pospešiti prehod polnoletnih kadilcev, ki bi sicer še naprej kadili cigarete, na brezdimne alternative. Način, kako ta cilj dosegamo, pa mora ustrezati posebnostim posameznega trga.

Hrvaška in Slovenija sta si kot trga v marsičem podobni, vendar obstajajo določene razlike v navadah potrošnikov in regulativnem okolju. V obeh državah vidim veliko možnosti za boljšo obveščenost polnoletnih kadilcev o alternativah, ki so po razpoložljivih znanstvenih dokazih manj škodljiva izbira kot nadaljevanje kajenja cigaret. Seveda je najboljša odločitev opustitev kajenja. Toda polnoletni kadilci, ki bi sicer še naprej kadili, morajo imeti dostop do zanesljivih in znanstveno utemeljenih informacij o manj škodljivih alternativah, da se lahko odločijo. Verjamem, da lahko prav kombinacija inovacij, odgovorne regulative in informiranih odločitev potrošnikov prispeva k hitrejšemu zmanjševanju razširjenosti kajenja na obeh trgih.

Globalno poročilo za drugo četrtletje leta 2026 kaže močno, 11,8-odstotno organsko rast neto prihodkov v segmentu brezdimnih izdelkov. PMI ima približno tričetrtinski količinski delež svetovnega trga ogrevanega tobaka. Ali Hrvaška in Slovenija sledita temu globalnemu trendu in ali poslovni izidi v naši regiji dosegajo takšno dvomestno rast?

Evropska komisija je lani poleti predlagala precej višje minimalne trošarine za cigarete in prvič tudi minimalne trošarine za ogrevani tobak, elektronske cigarete in nikotinske vrečke. Ti predlogi bi lahko pomembno vplivali na trg, potrošnike in javne finance držav članic.

Neto prihodki skupine so v drugem četrtletju letošnjega leta prvič presegli enajst milijard dolarjev, brezdimni izdelki pa so, kot sem že omenila, predstavljali približno 42 odstotkov prihodkov. Ti rezultati potrjujejo, da je preobrazba poslovanja dolgoročna strateška usmeritev podjetja in da uspešno poteka na svetovni ravni. Hrvaška in Slovenija tem trendom sledita.

Pomembno pa je poudariti, da ne gre zgolj za spremembe v našem poslovanju, temveč predvsem za spremembe v željah in vedenju polnoletnih potrošnikov, ki iščejo manj škodljive alternative cigaretam. Zato rast segmenta brezdimnih izdelkov ne odraža le spremembe prodajne strukture, temveč tudi širšo preobrazbo trga.

Čeprav je pri brezdimnih izdelkih rast višja, je količina prodanih cigaret še vedno ogromna: 156,9 milijarde v primerjavi z 48,2 milijarde brezdimnih izdelkov. PMI redno poudarja svojo zavezanost »prihodnosti brez dima«, toda kako realno in poslovno upravičeno je pričakovati, da se bo podjetje v kratkem odpovedalo delu poslovanja, po katerem je tako veliko povpraševanja?

Preobrazba takšnih razsežnosti se ne more zgoditi čez noč. Poteka postopoma in ne na vseh trgih enako. Številke, ki jih navajate, zajemajo približno 180 trgov, brezdimni izdelki pa so za zdaj na voljo na 109. Kljub temu že predstavljajo približno četrtino naših dobav. Da smo tej preobrazbi povsem predani, potrjujejo naše naložbe v brezdimne izdelke, ki so od leta 2008 presegle 16 milijard dolarjev.

Po študiji KPMG je bila vsaka deseta cigareta, pokajena v EU, pretihotapljena ali ponarejena, države članice pa so izgubile približno 16,7 milijarde evrov davčnih prihodkov.

Naš cilj je, da bi nam brezdimni izdelki do leta 2030 prinašali več kot dve tretjini skupnih neto prihodkov. Končni cilj pa je, da cigarete postanejo stvar preteklosti. Hitrost te spremembe je odvisna tudi od regulative, ki bi morala prepoznavati razliko med cigaretami in manj škodljivimi alternativami.

Čeprav je na svetovni ravni rast izrazitejša v segmentu brezdimnih izdelkov, so v drugem četrtletju zaznali tudi rahlo, 1,1-odstotno rast prodaje klasičnih cigaret. Kakšne trende pričakujete prihodnje leto in v prihodnjih petih letih?

Četrtletno gibanje prodanih količin cigaret je odvisno od posameznih trgov. Velik del svetovne porabe še vedno odpade na države, v katerih polnoletni kadilci nimajo ustreznega dostopa do brezdimnih alternativ. V Evropi pričakujemo nadaljnjo rast brezdimnih izdelkov. Kako hitro bodo polnoletni kadilci, ki bi sicer še naprej kadili, cigarete zamenjali z alternativnimi izdelki, pa bo odvisno tudi od tega, ali bodo regulativni in davčni okviri spodbujali prehod na manj škodljive možnosti ali ga zavirali. Pozitivna primera sta Švedska in Japonska, kjer se je stopnja kajenja znižala hitreje kot drugod prav zato, ker so bili brezdimni izdelki dostopni in sprejeti.

Hrvaški in slovenski potrošniki so že več let pod pritiskom inflacije. Ste zaznali upad porabe? Je katera kategorija vaših izdelkov posebej prizadeta?

Inflacija je spremenila vedenje potrošnikov. Postali so občutljivejši za cene, zato opažamo določen premik k cenovno dostopnejšim blagovnim znamkam. To ni značilno zgolj za našo panogo, temveč je del širše spremembe potrošniškega vedenja po več letih močne rasti cen. Hkrati nabor brezdimnih izdelkov še naprej dosega pozitivne trende, kar kaže, da polnoletni kadilci tudi v teh razmerah izbirajo manj škodljive alternative.

Kako zvišanje minimalnih trošarin za cigarete in ogrevane tobačne izdelke vpliva na prodajo in dobičkonosnost?

Trošarine neposredno vplivajo na ceno izdelkov in s tem vedenje potrošnikov. So instrument javne politike, pri katerem se vedno postavlja vprašanje, kako ga najbolje zasnovati, da doseže želeni cilj. Za nas je ključno dvoje: predvidljivost in postopnost. Nenadni cenovni skoki povečujejo tveganje, da bo del potrošnikov prešel na nezakoniti trg. To ni zgolj vprašanje tržnih razmer, temveč tudi javnih financ. Po ocenah namreč Hrvaška zaradi nezakonite trgovine na leto izgubi približno 59 milijonov evrov davčnih prihodkov, Slovenija pa okoli 30 milijonov evrov.

Izkušnje z nekaterih evropskih trgov kažejo, kako pomembno je skrbno uravnotežiti davčne in regulativne ukrepe. Francija in Nizozemska sta denimo v zadnjih letih zaznali precejšnjo rast nezakonite trgovine. To potrjuje, da imajo lahko nenadni in izrazito omejevalni ukrepi neželene posledice, če jih ne spremljata predvidljiv regulativni okvir in učinkovito izvajanje zakonodaje.

Davčna politika ima lahko pomembno vlogo pri preobrazbi trga, če upošteva, da različne kategorije izdelkov nimajo enakega profila tveganja. Prav tako lahko regulativni okvir hkrati varuje javno zdravje, zagotavlja stabilne proračunske prihodke in spodbuja polnoletne kadilce, ki bi sicer še naprej kadili, k prehodu na manj škodljive alternative.

Na Hrvaškem so leta 2025 s spremembami zakona prepovedali arome v ogrevanih tobačnih izdelkih. V Sloveniji so prepoved uvedli že prej, maja 2024 za ogrevane tobačne izdelke in aprila 2025 za elektronske cigarete. Ste zaradi tega izgubili tržni delež, zlasti med mladimi polnoletnimi potrošniki?

Pri ogrevanih tobačnih izdelkih gre za določbe, ki so jih v nacionalne zakonodaje prenesli iz delegirane direktive evropske komisije in veljajo po vsej Evropski uniji, zato Hrvaška in Slovenija nista izjemi. Pomembno je pojasniti, da gre za prepoved značilnih arom. Kljub regulativnim spremembam kategorija brezdimnih izdelkov na obeh trgih še naprej raste.

»Inflacija je spremenila vedenje potrošnikov. Postali so občutljivejši za cene, zato opažamo določen premik k cenovno dostopnejšim blagovnim znamkam. To ni značilno zgolj za našo panogo.«

Razpoložljivi podatki kažejo, da so bile za del polnoletnih kadilcev arome eden od dejavnikov, ki so olajšali prehod s cigaret na brezdimne alternative. Hkrati je treba poudariti, da so takšni izdelki namenjeni zgolj polnoletnim kadilcem, ki bi sicer še naprej kadili, ne pa ljudem, ki ne uporabljajo tobačnih in nikotinskih izdelkov.

Kje je po vašem mnenju meja med skrbjo za javno zdravje in svobodo izbire polnoletnih državljanov?

Javno zdravje in posameznikova svoboda izbire nista nasprotujoča si cilja. Najboljša izbira za vsakogar je, da ne začne kaditi, za kadilca pa, da kajenje opusti. A dejstvo je, da veliko polnoletnih ljudi kljub vsem dobro znanim tveganjem še naprej kadi. Ključno vprašanje je, kaj lahko storimo zanje.

Javnozdravstveni pristop mora vključevati tudi zmanjševanje škode, saj to koristi posamezniku in skupnosti. Polnoletni kadilci morajo imeti dostop do znanstveno utemeljenih informacij o alternativah. To ne pomeni, da so alternativni izdelki brez tveganja za zdravje. Vendar obstaja vrsta znanstvenih dokazov, ki kažejo, da so manj škodljivi od cigaret. Poleg preprečevanja kajenja in njegove opustitve imajo alternativni izdelki vsekakor svoje mesto v boju proti kajenju. To so prepoznale tudi nekatere regulativne ustanove, kot sta ameriška uprava za hrano in zdravila ter britanska nacionalna zdravstvena služba.

Tobačna industrija že več let poudarja, da so njeni izdelki namenjeni izključno polnoletnim osebam, vendar njihova uporaba med mladoletniki ostaja javnozdravstveni problem. Nekatere države že zvišujejo starostno mejo za nakup tobačnih izdelkov: v Latviji je od 1. januarja 2025 določena pri 20 letih, Irska pa jo bo februarja 2028 zvišala na 21 let. Bi podprli zvišanje starostne meje na Hrvaškem in v Sloveniji?

Naše stališče je jasno: tobačni in nikotinski izdelki so namenjeni izključno polnoletnim osebam in mladoletnikom ne bi smeli biti dostopni. Zato odločno podpiramo strogo in dosledno izvajanje predpisov, ki mladoletnikom prepovedujejo njihov nakup.

Nenehno vlagamo v ukrepe in programe, s katerimi želimo dodatno okrepiti odgovorno prodajo ter mladoletnikom preprečiti dostop do naših izdelkov. To med drugim podpiramo s svojimi prodajnimi politikami, pogodbenimi zahtevami do maloprodajnih partnerjev, izobraževanjem in preverjanjem skladnosti na prodajnih mestih ter s tehnološkimi rešitvami za preverjanje starosti na spletu, ki jih želimo uporabljati tudi na prodajnih mestih. Menimo, da je za konkretne rezultate najpomembneje zagotoviti učinkovito in dosledno izvajanje predpisov. Prav to je temeljni pogoj za zaščito mladoletnikov in preprečevanje njihove uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov.

Zagovorniki blažjega regulativnega pristopa opozarjajo, da lahko strožji predpisi ustvarijo več prostora za nezakoniti trg. Kako razširjen je nezakoniti trg nikotinskih izdelkov v obeh državah?

Izkušnje s številnih trgov kažejo, da lahko nenadna in nesorazmerna zvišanja davkov ali omejevalni regulativni ukrepi ustvarijo dodaten prostor za rast nezakonite trgovine. Po zadnji študiji KPMG, objavljeni poleti, je bila vsaka deseta cigareta, pokajena v Evropski uniji, pretihotapljena ali ponarejena, države članice pa so izgubile približno 16,7 milijarde evrov davčnih prihodkov.

Hrvaška je s približno 4,5-odstotnim deležem precej pod evropskim povprečjem, predvsem zaradi učinkovitega dela pristojnih organov. V Sloveniji ta delež znaša 6,7 odstotka. Hrvaška leži na zunanji meji Evropske unije, Slovenija pa je zaradi položaja na pomembnih evropskih prometnih in tranzitnih poteh v tem pogledu prav tako pomembna. Zato nezakonite trgovine ne smemo obravnavati ločeno, temveč kot regionalni in evropski izziv, ki zahteva predvidljivo davčno politiko, sorazmerno regulativo in dosledno izvajanje zakonodaje.

Kako je voditi podjetje v dveh državah v času, ko na svetovni ravni doživlja največjo preobrazbo v svoji zgodovini?

Ta položaj razumem predvsem kot veliko odgovornost in tudi kot priložnost, da skupaj z zelo izkušenimi in nadarjenimi ekipami na Hrvaškem in v Sloveniji še naprej razvijam stabilno, uspešno in odgovorno poslovanje ter izvajam globalno strategijo, usmerjeno v nadaljnji razvoj kategorije brezdimnih izdelkov.

V PMI sem od leta 2019 in preobrazbo sem doslej spremljala na strateški ravni ter v okviru globalnih projektov. Zdaj jo obravnavam z vidika dveh trgov, ki imata močni ekipi, dobro poznata svoje potrošnike in poslovno okolje ter sta že dosegla pomembne rezultate. Moja prednostna naloga je nadaljevati razvoj poslovanja na teh temeljih, v skladu z jasno opredeljenimi cilji in usmeritvijo, o kateri sem že govorila.