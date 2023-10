Pri delu s traktorjem umrl moški

Policiste so danes ob 12.30 uri obvestili, da se je v Kuzmi na osebo prevrnil traktor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Po do sedaj zbranih podatkih je bil 67-letni moški v času dogodka v gozdu s kmetijskim traktorjem, s katerim se je med vožnjo po robu gozda prevrnil.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt moškega in odredil sanitarno obdukcijo. Tuja krivda je izključena.