Prihodnost pripada tistim, ki so sposobni resnici pogledati v oči

Kot je dejal kitajski pisatelj, politični disident in nobelovec Liu Xiaobo, »svoboda govora je temelj človekovih pravic in vir človečnosti ter mati resnice.«

»Če hočete iti v pekel, se ne pritožujte, ker je tam temno.« Ne spominjam se točno, kdaj je to izjavil Liu Xiaobo, kitajski pisatelj, književni teoretik, politični disident, dobitnik Nobelove nagrade za mir in zapornik – štirikratni. Zadnjega prestajanja kazni ni preživel. Pred devetimi leti je umrl v zaporniški bolnišnici za rakom na jetrih. Tega njegovega stavka sem se spomnila 4. junija ob 37. obletnici pokola na Trgu nebeškega miru v Pekinga. In znova so se mi v mislih vrstili prizori študentov, civilistov, vojakov, tankov, smrti in ubijanja idealov in iluzij. A tokrat sem na dogajanje, ki sem mu bila osebno priča, gledala z zornega kota današnje Evrope in moram priznati, da je bil to dan, ko se je vse začelo. Ne samo na Kitajskem, temveč tudi na naši celini. Kot je to v izvrstnem ...