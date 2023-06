Prijeli še enega sorodnika napadalca iz Mladenovca

Srbska policija je po nalogu višjega javnega tožilstva v Smederevu prijela 19-letnika iz Kragujevca, sorodnika napadalca, ki je v začetku maja pri Mladenovcu ubil osem ljudi. Kot danes še poročajo srbski mediji, ga bo zaslišalo tožilstvo.

Po navedbah tiskovne agencije Tanjug je prijeti osumljen kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja ter prometa z orožjem in eksplozivnimi materiali.

V okviru preiskave pokola so organi pregona doslej priprli tudi očeta, dedka in strica 20-letnega napadalca, ki je maja v treh vaseh blizu Mladenovca iz vozečega vozila z avtomatsko puško ubil osem ljudi in jih 12 ranil.

Očeta so prijeli kmalu po napadu, da bi lažje ugotovili izvor orožja, uporabljenega v napadu. V preiskavi njegovega stanovanja in drugih prostorov v okolici Mladenovca je policija med drugim našla in zasegla več sto nabojev, pištolo ter več različnih delov strelnega orožja. Tudi oče je osumljen nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja ter prometa z orožjem in eksplozivnimi sredstvi.