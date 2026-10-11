Primož Roglič še vedno razmišlja o upokojitvi

Zadnja tekmovalna preizkušnja v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe se za Primoža Rogliča ni izšla po željah, saj je sobotno dirko po Lombardiji končal na 68. mestu. A je bil lahko zasavski orel toliko bolj zadovoljen, ko si je danes dres »rdečih bikov« nadel v dobrodelne namene. Zlati kronometrist z evropskega prvenstva v Šenčurju, je med Mariborom in Ptujem odpeljal zlati krog s svojimi navijači in podporniki, ki še vedno ne vedo, kaj njihovega ljubljenca čaka v prihodnosti. Okoli 500 kolesark in kolesarjev vseh starosti in ravni pripravljenosti se je malo po enajsti uri na pot podalo s Trga Lena Štuklja. Rogličev zlati krog so priredili petič, po »gostovanjih« v Novi Gorici in Novem mestu pa se je vrnil h koreninam, na Štajersko. Vsaj udeleženec je za Fundacijo Primoža Rogliča ...