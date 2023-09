Pro Plus je dobil direktorico

Stella Litou prevzema vodenje Pro Plusa, Branko Čakarmiš pa je postal strateški svetovalec za ustvarjanje vsebin in poslovni razvoj, so sporočili iz podjetja Pro Plus, ki upravlja televizijo Pop TV in druge programe ter ima v protfelju kanal pretočnih vsebin Voyo. Pred kratkim smo v Delu objavili intervju s Stello Litou – Če nekaj deluje na enem trgu, lahko to prenesemo tudi na drugega.

Stella Litou se je posvečala programskim strategijam in ustvarjanju vsebin. V zadnjih letih je prevzela višje vodstvene položaje v grškem podjetju Antenna Group, kjer je bila generalna direktorica Ant1TV/Mak TV. Na CME se je vrnila kot direktorica CME Adria, Pro Plusa in RTL.

V prihodnje lahko pričakujemo tesnejše povezovanje Pro Plusa (Pop TV) in hrvaške RTL. »Imamo dva trga, ki sta zelo blizu. Pro Plus v Sloveniji in RTL na Hrvaškem. Poslovno logično je, da iščemo sinergije. Denimo digitalne operacije, z Voyem smo ravnokar začeli na Hrvaškem. To upravlja in podpira slovenska ekipa. Znanje, tehnika, uporabniški vmesnik, skratka vse. CME Adria je deljenje znanja pri dnevnih operacijah, iskanje sinergij, kjerkoli je mogoče,« je v intervjuju za Delo med drugim povedala Stella Litou.