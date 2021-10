Prodajali so nam Švico, prodali pa Srbijo

Podobnosti med največjo slovensko (Janševo SDS) in največjo srbsko stranko (Vučićevo SNS) je nenavadno veliko. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ni bolj neprijetnih podobnosti, kot so naključne podobnosti.

Ko boste naslednjič pomislili, da kaj ni mogoče, se spomnite, da je ta teden sredi Madrida eden najbogatejših nogometnih klubov na svetu Real Madrid z moštvom, vrednim 793,5 milijona evrov, izgubil proti Šerifu iz Tiraspola (nepriznana moldavska republika Pridnestrje) z moštvom, vrednim dobrih 12 milijonov evrov. Če je 66-krat bogatejša nogometna zasedba galaktičnih zvezdnikov sredi španske prestolnice zmogla pogoltniti poraz od igralcev, ki so jih po tekmi spraševali, ali so sploh poklicni nogometaši, lahko tudi mi končno pogoltnemo dejstvo, da nas je nekdo brutalno opetnajstil.Prodajalci lepšega jutri so nam pred tremi desetletji obljubljali Švico (čeprav verjetno nikogar ne med prodajalci in ne med kupci ni zelo zanimalo, kakšna Švica v resnici je), nenadoma pa smo se zbudili v državi, ki precej bolj kot na Švico spominja na Srbijo. Na žalost Slovenije je vzporednic z balkansko državo iz tedna v teden več. Samopašno vodenje države, brezsramno politično kadrovanje po strankarski liniji, negativna selekcija na vseh ravneh z močnim poudarkom na politični pripadnosti kot vstopnici za uspeh, skoraj popolna odsotnost politične kulture, javna razprava na sramotno nizki ravni, nasilje v družbi, navduševanje nad močno vojsko, nejasne ločnice med politiko in gospodarstvom in še manj jasna meja med političnimi elitami in ljudmi z roba zakona ali celo iz kriminalnih krogov ...Medtem ko Slovenijo vodi politik, ki je na sceni že dobra tri desetletja, Srbijo vodi predsednik, ki je v srbski politiki dejaven že dobra tri desetletja, od leta 1989, ko je bil minister za informiranje tedanjega srbskega vožda. Oba, tako slovenski kot srbski voditelj, sta svoje ideološke in politične usmeritve po potrebi prilagajala bodisi domačemu povpraševanju bodisi trenutnim mednarodnim okoliščinam. Potem ko sta oba Evropo prepričala o svoji zvestobi evropskim in liberalnim vrednotam, sta čez čas obrnila krmilo proč od jedrne Evrope in ga usmerila k samooklicanim braniteljem krščanske tradicije v Budimpešti.»Predsednik vladeje vedno dobrodošel, naj se počuti kot doma. Radi bi imeli pogostejše sestanke, tako uradne kot neuradne ...«»... za vsem se skriva dolgoročna strateška politika, resna politika in resen pristop ...«»V nekaj letih se je drastično povečala trgovinska menjava med državama, kar je pomembno za obe državi.«»Vprašanje demografije bo kmalu postalo najpomembnejše politično vprašanje.«»... družina mora biti v ospredju, saj so družine jedro države in močne družbe.«Vseh pet citatov so prepisane in prevedene izjave z nedavnega demografskega vrha v Budimpešti, ki sta se ga udeležila tudi slovenski predsednik vlade in srbski predsednik. Čeprav bi vse izjave lahko pripisali obema voditeljema, je le peti navedek iz govora slovenskega premiera v Budimpešti, vse drugo pa je povedal iz srbskega radikalca v šefa srbske napredne stranke preoblečeni Vučić.Predsednik Srbije se zadnje čase v izjavah bolj odkrito radikalnih politikov, kot je notranji minister, dejavno promovira kot zaščitnik vseh Srbov, ne glede na to, v kateri od držav regije živijo. Vulinova besedna zveza »srbski svet« po vsebini ni zelo daleč od bolj razvpite besedne zveze velika Srbija. To in dejstvo, da je varuh srbskega sveta nekdanji radikalec in Miloševićev minister Vučić, ki Vulinovih besed nikoli ni skušal zanikati, močno vznemirja sosednje države v regiji. Vsi se namreč preveč dobro spomnijo, kam je govorica nekdanjega Vučićevega šefa o zaščiti ogroženih Srbov pripeljala v 90. letih, zato so sosedje Srbije upravičeno nervozni. Dogajanja in sporov z Miloševićevo Srbijo iz 90. let se zagotovo zelo dobro spomni tudi naš iz Titovega komunista v branitelja demokracije in krščanskih vrednot preoblečeni premier, a to ni ovira, da ne bi danes s preoblečenim srbskim radikalcem delil skupnih vrednot in skrbi za družino.Če vemo, da je Vučić v osnovi radikalec, se je dobro spomniti, da srbski radikalci Sloveniji nikoli ne bodo odpustili, da je kot nadobudna kandidatka za članstvo v Natu ploskala leta 1999, ko so Srbijo bombardirala in raketirala ameriška vojaška letala. Enako težko bodo srbski radikalci Sloveniji odpustili, da je hitela s priznavanjem neodvisnosti Kosova. Nobenega dvoma ni, da se srbski predsednik zaveda, da je tudi slovenski premier leta 1999 ploskal Natovim letalom in da je šest let po raketiranju Srbije na eni od univerz v Prištini dobil častni doktorat za svoj prispevek k demokratizaciji Slovenije in celotne nekdanje Jugoslavije. Vse to očitno ni dovolj velika prepreka za vzpostavitev iliberalne idile, skrite za zastavo domoljubja in skrb za obstoj srbske/slovenske družine, kulture in katoliške/pravoslavne dediščine. Da nekdanjega glasnega in danes malo manj glasnega zagovornika velikosrbske ideje javno podpira slovenski demokrat, ki si je politično kariero zgradil na podobi uspešnega vojskovodje proti jugoslovanski vojski, v kateri so tedaj že prevzeli oblast velikosrbski generali, je morda znak, da sta se v tridesetih letih oba spremenila. Morda pa se nista spremenila in igrata dvojno igro ali pa sta dvojno igro igrala tedaj, kdo bi vedel? Vsekakor je naključnih podobnosti med voditeljema nekoliko preveč, da bi lahko bili mirni na naši skupni barki.Podobnosti med največjo slovensko in največjo srbsko stranko je tudi nenavadno veliko. Tako kot vsaka stranka, ki se združi s SDS, počasi začne izgubljati podporo volivcev in utone v programskih podobnostih z edino stranko, ki nosi hlače v koaliciji, v koalicijah z Vučićevo srbsko napredno stranko (SNS) že leta v neprepoznavnost in irelevantnost tonejo stranke in strančice. Tako SDS kot SNS imata nasproti razdrobljeno gručo malih, pogosto tudi že diskreditiranih strank, ki jim je skupna le zamisel o tem, da morajo z oblasti nagnati velikega vodjo in njegov strankarski aparat, pri programu in zamislih o tem, kako naprej, pa se jim že zatakne. Medtem ko se SDS od srbske SNS še zelo veliko lahko nauči o tem, kako s svojimi partijskimi lovkami seči v čisto vsako poro družbe, pa se obe stranki zdita kot stranki enega človeka, skorajda kot zasebni projekt velikega vodje.»Pred točno šestimi leti smo se skupaj odločili, natančneje, Srbija se je odločila, da zamenja slabo in neodgovorno oblast samooklicanih demokratov in njihovih pomagačev. Podedovali smo gospodarsko razrušeno državo, ljudi brez dela, mesta brez tovarn, Srbijo brez prihodnosti. Naša odločitev je bila, da skupaj z vami skozi težke reforme in nepriljubljene ukrepe izvlečemo Srbijo iz prepada in vsem našim ljudem, mladim in upokojencem omogočimo varno prihodnost.« Vučićev uvodni nagovor na spletni strani njegove stranke SNS lahko njegov slovenski prijatelj čez dobra štiri leta prepiše, besedo Srbija trikrat zamenja z besedo Slovenija in ga mirno objavi na uvodni strani svoje partije, pa nihče ne bo opazil, da je besedilo iz Srbije.Malo pod uvodnim nagovorom predsednika največje stranke v Srbiji, ki je tudi predsednik države, se vrsti naštevanje gospodarskih uspehov v času njegove vladavine.Pod tem pa se nadaljuje strankarska samohvala v 150 točkah, na 50. mestu je točka »Najsodobnejši klinični center na Balkanu«, na 60. mestu je »Končno gradnja KC Srbije«, na 64. mestu seznama strankarske samohvale pa je točka »Nikoli večja vlaganja v zdravstveno infrastrukturo«. Gotovo je zgolj naključje, da je SDS ta teden na svojem profilu na twitterju objavila besedilo: »Zdravstvu smo namenili več kot 2 milijardi €, od tega kar 763 milijonov € za UKCLJ in UKCMB #GradimoSlovenijo.« Srbska vladajoča partija ni niti z besedo omenila vlade, koalicijskih partnerjev, državnega proračuna, zgolj sporočilo v prepoznavnih partijskih modrih in rdečih črkah in številkah. Slovensko partijsko sporočilo se od srbskega razlikuje le po jeziku in partijskih barvah, v primeru SDS je rdečo nadomestila rumena.Da je samooklicani varuh tradicionalnih srbskih vrednot brez težav na nepregleden način prodajal prvovrstna kmetijska zemljišča kitajskim in arabskim investitorjem, bi moral biti velik alarm za slovensko javnost, saj se utegne čisto po naključju jutri kaj podobnega zgoditi tudi pri nas. Ko srbskega voditelja redki kritični mediji zasujejo z zoprnimi vprašanji o nikoli pojasnjenih vezeh z organiziranim kriminalom, namesto odgovorov dobijo umazane napade na novinarje iz močno razpredenega omrežja medijev pod nadzorom prvega med srbskimi politiki. Ni bolj neprijetnih podobnosti, kot so naključne podobnosti. Če želimo vedeti, kaj čaka Slovenijo v prihodnosti, moramo žal bolj pozorno spremljati novice iz Srbije.