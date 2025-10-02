Prva ovira Celjanov je najtežji in pragmatični tekmec iz Aten

V nadaljevanju preberite:

Nova zgodba, nov izziv, staro, morda še boljše Celje. To je evropsko izhodišče za trenutno slovenski klub št. 1. Nepremagljivi Celjani v 1. SNL nocoj ob 21. uri začenjajo svoje drugo zaporedno poglavje v konferenčni ligi (KL), v kateri so bili v minuli sezoni veliko odkritje. Šele slavna Fiorentina je po hudi bitki v četrtfinalu ustavila nalet Celjanov, ki je imel najvišjo dodano vrednost v avtoritativni, igrivi in spektakularni igri. Prvi nasprotnik na stadionu Z'dežele je atenski AEK, na papirju najtežji in najvrednejši v ligaškem delu tekmovanja.

»Mi gremo tekmovati. Kaže, da smo boljši kot pred letom dni in imamo eno leto pomembnih evropskih izkušenj. Napadli bomo uvrstitev med osem, ker želimo doseči še več,« zagotavlja Albert Riera, ki bo imel v tekmecu, Srbu s kratko avanturo pri Olimpiji Marku Nikoliću dostojnega tekmeca. Toda Nikolić je bolj pragmatičen, bliže Victorju Sanchezu in je tudi uspešen. AEK je v kvalifikacijah izločil tudi slavni belgijski klub Anderlecht (1:1, 2:0), v grškem prvenstvu je po petih krogih na vrhu lestvice skupaj z Olympiakosom (13 točk) in z razliko v golih 6:1.