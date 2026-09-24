Radenko Mijatović: »Nogomet ni več samo igra. To je veliki posel.«

Nogomet je danes veliko več kot devetdeset minut na igrišču. Je denar, politika, medijske pravice, milijonski prestopi, globalni trg talentov in boj za vpliv velikih nogometnih institucij.

Gost nove epizode podkasta Supermoč je Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki svet nogometa pozna tudi skozi oči menedžerja in gospodarstvenika.

V podkastu Supermoč smo gostili predsednika Nogometne zveze Slovenije, Radenka Mijatovića. Foto Marko Feist

Nogomet kot milijardni posel

Njegova zgodba se zanimivo sklene prav v prostorih Dela. Kot 16- in 17-letnik je med počitnicami delal v Delovi knjigoveznici in tiskarni. Pozneje je vodil podjetja, danes pa je že vrsto let na čelu slovenskega nogometa. Sam pravi, da se vodenja ni naučil iz priročnikov. »To je kot da te nekdo vrže v vodo in začneš plavati.«

Zelo dobro presojam ljudi. To te nauči življenje, je dejal predsednik NZS, Radenko Mijatović v podkastu Supermoč. Foto Marko Feist

V pogovoru sva zato nogomet zavestno odmaknila od samega rezultata na igrišču.

Mijatović govori o ekonomiji prestopov, medijskih pravicah, agentih, infrastrukturi, turizmu in globalnih znamkah, ki so zrasle okoli najboljših klubov in igralcev.

Ko gledamo astronomske zneske za prestope, se nam pogosto zdijo nerazumni. Toda njegova razlaga je izrazito poslovna.

»Dobri igralci so redki. Določeni klubi so bogati.« Trg pa, kot vsak drug, poganjata ponudba in povpraševanje. Nogomet je tako postal ekosistem, v katerem rezultat na igrišču ustvarja vrednost daleč zunaj stadiona.

»Ne hitite po vsako ceno«

Precej bolj zadržan je Mijatović, ko pogovor nanese na mlade nogometaše. Slovenija talente proizvaja, vendar po njegovem nekateri v tujino odidejo prezgodaj. Štirinajst- ali petnajstletnik se lahko čez noč znajde v akademiji s stotinami igralcev, brez družine, prijateljev in domačega jezika. Če se vrne, je lahko občutek neuspeha težji od športnega poraza. Njegov poziv staršem je zato zelo jasen: »Ne hitijo po vsako ceno.« Še ostrejši je pri starših, ki v talentu svojega otroka začnejo videti finančni projekt. »Zelo žalostno je, da starši v svojih otrocih vidijo potencial za hiter zaslužek oziroma neko naložbo.« In doda stavek, ki velja precej dlje od nogometa: »Na silo nič ni možno narediti.«

FIFA, UEFA in vprašanje moči

Zelo dobro presojam ljudi. To te nauči življenje, je dejal predsednik NZS, Radenko Mijatović v podkastu Supermoč. Foto Marko Feist

»Imam občutek, da sem živel tri življenja«

Pogovor se dotakne tudi drugega obraza sodobnega nogometa: moči organizacij, pravil, komercializacije in vprašanja transparentnosti. Kje se konča šport in začne posel? Kdo danes zares določa smer svetovnega nogometa? FIFA, UEFA, veliki klubi ali kapital? Mijatović je precej bolj nedvoumen, ko govori o Aleksandru Čeferinu. Izpostavlja njegovo odločnost pri vodenju UEFA skozi obdobje covida, poskus evropske Superlige in druge velike spore evropskega nogometa. Po njegovem človek brez močnega karakterja teh kriz ne bi mogel voditi tako uspešno. Njegova ocena je jasna: UEFA si boljšega predsednika težko želi.

Najbolj zanimiv del pogovora pa morda sploh ni nogometni. Mijatović govori o napakah, težkih odločitvah, učenju in trenutkih, ko se je bilo treba vrniti nekaj korakov nazaj ter ponovno vzeti zalet. Njegova formula za uspeh ni posebej glamurozna: učenje, delavnost, odločnost in vztrajnost. »Najslabše je, če se nekdo pred neko oviro ustavi,« pravi. Oviro lahko preskočiš, greš okoli nje ali jo podreš – če verjameš, da je pot prava, se ne obrneš. In potem izreče enega najbolj osebnih stavkov pogovora: »Imam občutek, da sem živel tri življenja.« Hkrati je vodil podjetje, igral nogomet v Avstriji, sodil v prvi slovenski ligi in ob delu študiral ekonomijo. Kaj je danes njegova supermoč? Kako vidi prihodnost slovenskega nogometa? Zakaj ga skrbijo starši na tribunah? Kaj meni o Čeferinu, velikem denarju, sodnikih in moči FIFA ter UEFA?

Celoten pogovor z Radenkom Mijatovićem si oglejte v novi epizodi podkasta Supermoč.