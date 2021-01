Rdeči vragi uspešni tudi v pokalu

Thomas Müller je takole dosegel enega od svojih dveh golov v Gelsenkirchnu. FOTO: Leon Kügeler/Reuters

Resda na Otoku tokrat ni bilo rednega kola angleškega nogometnega prvenstva, vendar pa je najstarejše organizirano klubsko tekmovanje na svetu, pokal nogometne zveze, ponudilo derbi, ki vedno znova močno razdeli armadi dveh rdečih taborov: Liverpoola in Manchester Uniteda. Pred dnevi sta se v ne kaj prida gledljivi predstavi velika tekmeca razšla brez golov, tokrat sta v 4. kolu pokalnega tekmovanja moštvi uprizorili sila živahno predstavo – zmagali so rdeči vragi iz Manchestra sin tako prenesli podobo zadnjih tednov iz prvenstva, kjer so na vrhu lestvice, Liverpool pa niti približno ne kaže suverene šampionske igre iz prejšnje sezone.V Nemčiji očitno ni sprememb. Bayern že uprizarja pohod k novi šampionski lovoriki, napovedovanima udarnima tekmecema,Leipzigu in Dortmundu, se je v 18. kolu zataknilo. Slednjemu še na petkov večer v Mönchengladbachu (2:4), moštvu z nemškega vzhoda, tokrat brez našega rojaka, pa v Mainzu (2:3).Bayern je zlahka v Gelsenkirchnu danes preskočil Schalke s, udarni ljubljenec münchenskega občinstvapa je z goloma spet »opozoril« reprezentančnega selektorja, da ga je ta prezgodaj prečrtal s seznama kandidatov za nastop na letošnjem euru. Povrh bo nemški del tekmovanja na 12 različnih prizoriščih po vsej v Evropi prav v Münchnu.V Španiji je Barcelona po zmagi zza tri točke na gostovanju pri Elcheju na vrhu lestvice, v italijanskem prvenstvu je spet bolj napeto. V soboto je vodilno moštvo Milana presenetila Iličićeva Atalanta (0:3), Inter je v Vidmu le remiziral, Juventus pa se jima je z današnjo zmago proti Bolognipribližal. Pri vrhu lestvice je še Roma.