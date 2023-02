Realov adut tudi Vinicius Junior, ki je prejemal prekrške in žaljivke

V nadaljevanju preberite:

V maroških mestih Rabat in Casablanca žanje pozornost svetovno klubsko prvenstvo v nogometu, na katerem uživajo status favorita evropski prvaki iz Madrida. Real bo odprl turnir s sredinim polfinalom z egiptovskim Al-Ahlyjem, za Španci pa je čustveno zahtevno ligaško gostovanje na Majorki, kjer so izgubili tekmo in ogromno energije.