Regulatorni izzivi za Binance in Worldcoin

Na področju kriptovalut je Bitcoin v zadnjem tednu padel za 0,43 odstotka, kar je manj od tedenskega povprečja. Kljub temu trend ostaja naraščajoč, z vrednostjo 29.157 dolarjev, ki je nad 100-dnevno povprečno vrednostjo. V minulem letu je dosegel najvišjo vrednost 31.475 dolarjev, najnižja pa je bila 15.760 dolarjev. Trenutna vrednost je 7,37 odstotka nižja od najvišje in 85,0 odstotka višja od najnižje. Obseg trgovanja je bil v zadnjem tednu pod povprečjem, s spremembo -56,84 odstotka, kar kaže na manjše zanimanje za to kriptovaluto.

Ethereum, druga največja kriptovaluta, je v zadnjem tednu padel za 1,64 odstotka, več od povprečne tedenske spremembe. Trend je padajoč, z vrednostjo 1831 dolarjev, pod 20 - in 100-dnevnim povprečjem. Najvišja letna vrednost je bila 2.120 dolarjev, najnižja 1104,17 dolarjev, s trenutno vrednostjo 13,63 odstotka nižjo od najvišje in 65,85 odstotka višjo od najnižje. Obseg trgovanja je bil v zadnjem tednu pod povprečjem, s -71,35 odstotka. Kljub trenutnim padcem, so kriptovalute še vedno zelo priljubljene in predstavljajo pomemben del finančnega trga.

V zadnjem desetletju so kriptovalute postale del globalnega finančnega ekosistema. Kljub temu se regulatorji po svetu še vedno soočajo z izzivi, ki jih prinaša ta nova oblika digitalnega premoženja. To se odraža v nedavnih dogodkih, ki vključujejo dve od največjih kripto borz, Binance in Worldcoin.

Binance, ena največjih svetovnih kriptovalutnih borz, se sooča z izzivi na Kitajskem, kjer je trgovanje s kriptovalutami prepovedano. Kljub temu je Kitajska postala največji trg za Binance, kjer so uporabniki v maju trgovali s kripto sredstvi v vrednosti 90 milijard dolarjev. Kitajski uporabniki so za dostop do storitev Binance uporabljali VPN in tuje prebivališke kartice. Binance ima na Kitajskem 5,6 milijona računov, od tega jih je skoraj milijon aktivnih.

Vendar pa je Binance na Kitajskem označen kot »kriminalna entiteta«, kar je priznal tudi izvršni direktor Changpeng Zhao. Poleg tega je tožba ameriške Komisije za vrednostne papirje in borze (SEC) proti Binance povzročila beg strank, saj je bilo zgolj v 24 urah iz borze umaknjenih skoraj 800 milijonov dolarjev. Zaradi tega je Binance moral odpustiti več kot 1.000 zaposlenih po vsem svetu.

Regulatorni izzivi

Po drugi strani pa je v Keniji prišlo do prekinitve vpisa v kriptovaluto Worldcoin, kar je privedlo do razhoda tisočev Kenijcev, ki so se zbrali v Kenijskem mednarodnem konvencijskem centru (KICC), da bi se registrirali za ta kripto projekt, saj so jim obljubili brezplačne žetone. Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo ukaz za prekinitev, pri čemer je navedlo skrbi glede avtentičnosti, zakonitosti in tveganj za splošno javnost zaradi dejavnosti Worldcoin na področju varnosti, finančnih storitev in varstva podatkov.

Worldcoin, ki ga je soustanovil izvršni direktor OpenAI Sam Altman, je zbral več kot 500 milijonov dolarjev za ustvarjanje mreže »dokaz o osebnosti« z registracijo »preverjenih ljudi« preko skeniranja oči. Kljub prekinitvi v Keniji Worldcoin nadaljuje svoja prizadevanja za vpis v 35 mestih in je že presegel 3 milijone uporabnikov, saj je v zadnjih sedmih dneh vpisal več kot pol milijona ljudi.

Tako Binance kot Worldcoin se soočata z regulatornimi izzivi, ki kažejo na težave, ki jih prinaša obvladovanje kriptovalut. Izid preiskav in tožb bo verjetno imel pomembne posledice za Binance, Worldcoin in celotno industrijo kriptovalut. Kljub temu pa ta nova oblika digitalnega premoženja še naprej pridobiva na priljubljenosti, kljub regulatornim izzivom.

