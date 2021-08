Renesančni mojster, ki je posodobil hebrejsko duhovno glasbo

Čembalist in pevec Elam Rotem renesančno glasbo ne le izvaja, ampak v renesančnem slogu tudi komponira. FOTO: Jana Jocif



Mantova, središče umetnosti in medkulturnega sožitja

Salomone Rossi Foto Wikipedia



Sodobna glasba v renesančnem slogu

Elam Rotem ugotavlja, da Rossijeve instrumentalne skladbe, ki so izšle v letu premierne izvedbe Monteverdijeve opere Orfej, spominjajo na Monteverdijeva dela, kar pa niti ni presenetljivo, saj je orkester na premieri Orfeja leta 1607 vodil prav koncertni mojster Rossi. FOTO: Jana Jocif

Rossijev izjemen prispevek je tudi v njegovih prizadevanjih, da bi v renesančnem duhu posodobil glasbo v sinagogi. V svojem poznem obdobju je s polifonskimi uglasbitvami hebrejskih psalmov in molitev ustvaril nov žanr, ki sta ga navdahnila tedanja sodobna renesančna glasba in judovsko duhovno izročilo.



Zadonel bo rog, odprla se bo Zemlja in z neba bodo tekle reke vročega žvepla

Ime skupine Profeti della quinta si je bolj kot ne za šalo izmislil v srednji šoli, in sicer izvirno v hebrejščini kot Nevi'ei Hakvinta, pri čemer se slednja beseda nanaša na glasbeni interval kvinto. FOTO: arhiv Festivala Radovljica

S prevlado krščanstva se je po Evropi od visokega srednjega veka začela širiti gonja proti Judom, ki so jih diskriminatorski zakoni postavljali v podrejeni položaj do večinske krščanske populacije. Judje, ki jim ni bilo dovoljeno posedovati zemljo in so jim bila zaprta vrata v obrtniške cehe, so se večinoma ukvarjali s trgovanjem, draguljarstvom in finančnimi posli, kljub krščanskemu preziru pa so uživali velik ugled kot zdravniki, ki so si jih posvetni in cerkveni oblastniki izbirali za svoje osebne zdravnike ter jim v zameno podeljevali privilegije.Širša antisemitska propaganda je Judom pripisovala čaščenje Satana in izvajanje krvavih ritualov, zlasti žrtvovanje otrok, obtoževala jih je, da zastrupljajo vodnjake, in jim nalagala krivdo za kugo, ki je v Evropi izbruhnila sredi 14. stoletja in v zagonih pustošila v stoletjih zatem. Judovske skupnosti in njeni posamezniki so bili nemalokrat žrtve pogromov in čarovniških procesov, četrti lateranski koncil leta 1215, ki je obsodil herezije in pozval na križarsko vojno, pa je med drugim sprejel kanon, ki je Judom in Saracenom nalagal nošnjo rumenih priponk, da bi se tako že na daleč ločevali od kristjanov.Tolerantnost do drugih in drugačnih tudi v novem veku ni bila pojmovana kot vrlina, saj naj bi krivoverstvo uničevalo dušo ter sprožalo božjo kazen in maščevanje brez predhodnega božjega presejanja krivovercev od kristjanov, in to pravovernih, resničnih kristjanov. O tem, kdo sodi mednje in kdo je krščanski odpadnik oziroma ljuljka v božji žitnici na Zemlji, so se mnenja kresala še toliko bolj z nastopom reformacije, ko so se Judje pogosto znašli v navzkrižnem ognju med katoliki in protestanti, med luteranci in kalvinisti, med vodilno protestantsko linijo in ločinami.V obdobju med 12. in 15. stoletjem je v zahodni Evropi potekal množični pregon Judov, ki so bili primorani zapustiti Anglijo, Francijo, Španijo in Portugalsko. Zatočišče so si poiskali povsod, kjer je bilo mogoče, mnogi med njimi v severni Afriki in otomanskem cesarstvu, nekateri pa na italijanskem polotoku, kjer so ponekod obstajale judovske skupnosti vse od antike. Ena najpomembnejših judovskih skupnosti na italijanskem polotoku je živela na vzhodnem delu Lombardije v Mantovi, sprva grofiji in nato vojvodini, ki se je razcvetela v obdobju vladavine družine Gonzaga in postala znamenito renesančno središče.Prva omemba judovske skupnosti v Mantovi sega v leto 1145, ko je pesniktamkaj končal svoje slovnično delo Zahot, naslednja pa v sredino 15. stoletja, ko so novi statuti mantovske vojvodine tamkajšnjim Judom naložili poseben davek v višini 2000 dukatov, ki pa jim ga je po pogajanjih uspelo znižati na 600 dukatov.Renesančna Mantova je slovela kot eno najelegantnejših, najbogatejših in sofisticiranih mest na svetu. Dekret iz leta 1545, s katerem naj bi bili Judje v Mantovi svobodni in zaščiteni tako kot kristjani, je privabil zlasti portugalske judovske pribežnike, tako da je judovska skupnost postajala vse številčnejša in je na prelomu 16. stoletja štela tri tisoč prebivalcev oziroma 7,5 odstotka prebivalstva.Vincenzo I. Gonzaga, ki je postal mantovski vojvoda leta 1587, je veljal za izjemno velikodušnega, po mnenju nekaterih celo zapravljivega pokrovitelja in zbiralca umetnosti. Med znamenitimi umetniki, ki so se naselili na njegovem dvoru, je bil Peter Paul Rubens, iz bližnje Cremone pa se je v Mantovo preselilMantovski oblastniki so judovski skupnosti ponudili zaščito, za katero je ta plačevala visoke davke in posebne dajatve ter v okviru davčnih obveznosti izvajala različne storitve, a ta zaščita je bila včasih porozna in nepredvidljiva. Vsake toliko je kateri pripadnik ali pripadnica judovske skupnosti pod obtožbo čarovništva končal na grmadi oziroma vislicah, kot na primer moški, ki so ga zažgali na grmadi leta 1531 ob obisku cesarja Karla V.Zaradi papeževih očitkov, da je do Judov preveč popustljiv, je vojvodaod konca 16. stoletja tuje Jude izganjal iz Mantove, pod vse večjimi pritiski Svetega sedeža pa je na začetku 17. stoletja tisti del mesta, kjer je judovska skupnost živela sicer, dal ograditi in tako vzpostavil geto z omejenim prehajanjem. A ne oziraje se na ambivalentnosti je Mantova v primerjavi z drugimi deli Evrope, kjer je bilo Judom prepovedano bivanje oziroma so bili žrtve pogromov, veljala za Judom prijazno okolje, v katerem je bil odnos med krščansko in judovsko skupnostjo razpet od zavisti in sovražnosti do občudovanja, spoštovanja in medsebojnega sodelovanja.V 16. in 17. stoletju je v Mantovi delovalo več sinagog in judovsko sodišče, judovska skupnost je organizirala javni šolski sistem in socialne ustanove, vključno z zdravstvenimi storitvami za revne, mesto je bilo tudi eno največjih tiskarskih središč, kjer so med prvimi tiskali dela v hebrejščini. Mantova je bila izjemna tudi v tem, da je bilo v tamkajšnji judovski skupnosti veliko umetnikov, pa tudi umetnic. Judje so imeli svoje gledališče, ki ga je vodil dvorni režiser in dramatik Leone de'Sommi, komedije in druge dramske oblike, ki so jih uprizarjali na dvoru ob različnih priložnostih in slavjih, pa so sodile v davčne obveznosti judovskih gledališčnikov.Na plačilni listi mantovskega dvora so bili poleg judovskih igralcev in plesalcev tudi judovski glasbeniki, med katerimi je največji ugled užival violinist, koncertni mojster in skladatelj(1570–1630). Kako zelo je vojvoda Vincenzo I. Gonzaga cenil Rossija, med drugim priča tudi to, da je bil dvorni koncertni mojster oproščen nošenja rumene priponke, a kljub njegovi javni izpostavljenosti je o njegovem življenju znano zelo malo. Salomone Rossi in njegova sestra,, ki velja za prvo judovsko operno pevko in je prav tako nastopala na mantovskem odru, sta si glasbeno izobrazbo verjetno pridobila v judovski skupnosti. A medtem ko so poznane življenjske zgodbe njenih sinov in vnukov, med katerimi je bilo nekaj glasbenikov, sicer pa v glavnem bančnikov, se o Salomoneju ve predvsem to, da je bil v celoti posvečen glasbi.Salomone Rossi ni bil le Monteverdijev sodobnik, temveč sta mojstra tudi sodelovala. Izraelski glasbenik, ki je v stoletjih pozabljenega Rossija priklical iz Monteverdijeve sence, ugotavlja, da Rossijeve instrumentalne skladbe, ki so izšle v letu premierne izvedbe Monteverdijeve opere Orfej, spominjajo na Monteverdijeva dela, kar pa niti ni presenetljivo, saj je orkester na premieri Orfeja leta 1607 vodil prav koncertni mojster Rossi.Salomone Rossi je ustvarjal glasbo v dveh kulturnih svetovih – madrigale in canzonette v italijanščini je pisal in jih kot violinist izvajal za krščansko okolje, duhovno hebrejsko glasbo pa je komponiral za sinagogo. Njegove madrigale označujejo kot pretanjene primere te glasbene oblike, za katere sta značilni kontrapunktska transparentnost in elegantna deklamacija, ki se razlikuje od Monteverdijeve izredne ekspresivnosti. Rossijeva posvetna glasba je bila izredno priljubljena tako na dvoru kot v širši krščanski in tudi judovski skupnosti, a njegov privilegirani status je šel marsikomu v nos. Don Harrán, profesor muzikologije na hebrejski univerzi v Jeruzalemu, ugotavlja, da je Rossija, ki je bil na dvoru deležen privilegijev, po katerih so hlepeli mnogi krščanski glasbeniki, marsikdo doživljal kot vsiljivca. Toda njegov in izvajalski talent sta bila očitno tako izjemna, da so ga mantovski oblastniki v službi dvornega koncertnega mojstra ohranjali vse od leta 1589 do 1628 in mu v obdobju štirih desetletij omogočili objavo številnih njegovih del, in sicer devet knjig vokalne in štiri knjige instrumentalne posvetne glasbe.Rossijeva prva knjiga petglasnih madrigalov iz leta 1600 vsebuje prvo znano natisnjeno tabulaturo za chitarrone oziroma teorbo, ki sodi v družino lutenj, ta novost pa povezuje polifonske madrigale 16. stoletja z novim glasbenim slogom 17. stoletja. Lutnjist tako lahko spremlja vseh pet pevcev, kar ustreza izvajanju madrigalov z bassom continuom, ki se je uveljavilo v tistem času, lahko pa je izvedba tudi solistična, pri kateri teorba spremlja zgolj najvišji glas.A ne le v posvetni glasbi, Rossijev izjemen prispevek je tudi v njegovih prizadevanjih, da bi v renesančnem duhu posodobil glasbo v sinagogi. V svojem poznem obdobju je s polifonskimi uglasbitvami hebrejskih psalmov in molitev ustvaril nov žanr, ki sta ga navdahnila tedanja sodobna renesančna glasba in judovsko duhovno izročilo. Po Rotemovih besedah je želel Rossi ustvariti nov, veličasten način slavljenja boga, ki bi se iz Mantove razširil v druge judovske skupnosti, kar pa se ni zgodilo, saj drugod ni bilo judovskih glasbenikov. Rossijeva zbirka hebrejske duhovne glasbe Hashirim asher li'Shlomo (Solomonove pesmi), ki je izšla v letih 1622/23, vsebuje triintrideset polifonskih uglasbitev psalmov, himnusov in sinagogalnih pesmi, ki so tudi prve komponirane skladbe v hebrejščini. Kot meni Rotem, se je Rossi pisanja hebrejske duhovne glasbe, v kateri je brez dramatičnih prijemov sledil besedilom in jih povzdigoval v molitev, lotil po vzpostavitvi judovskega geta. V uvodu omenjene zbirke mojster namreč zapiše, da se s komponiranjem za sinagogo želi bogu zahvaliti za talent, ki mu ga je podaril.Leta 1629 je cesarska vojska Ferdinanda II. napadla Mantovo in si jo priključila, razdejanju judovskega geta pa je sledila kuga. Mnogo Judov je bilo umorjenih, polovica jih je bila iz Mantove pregnanih in njihovo premoženje zaplenjeno. Nekaterim se je uspelo umakniti v Benetke, kjer so poskušali ustanoviti glasbeno akademijo, vendar od katastrofe ne o Salomoneju Rossiju ne o njegovi sestri Madame Europa ni ne duha ne sluha. Rossijeva prizadevanja za preporod judovske glasbe, ki bi zvenela sodobno in zlasti drugače od tradicionalnih zvokov sinagoge in vsakdanjega življenja, so na prelomu stoletja zažarela kot komet, ki je ugasnil z mojstrovim izginotjem.Čembalist in pevec Elam Rotem renesančno glasbo ne le izvaja, ampak v renesančnem slogu tudi komponira. Z ansamblom Profeti della quinta, ki ga umetniško vodi, je svoja dela skupaj z Rossijevimi pred enim tednom izvedel na Festivalu Radovljica v cerkvi svetega Petra. Zanimivo, Rotem ni edini v ansamblu, ki komponira v renesančnem slogu. Avtor meditativne Passacaglie namreč ni renesančni skladatelj, kot je pomotoma navedeno v festivalski programski knjižici, temveč lutnjist Orí Harmelin, ki je skladbo odigral na teorbi in jo tudi vključil na zgoščenko, ki je izšla letos.Elam Rotem se je v Izraelu od zgodnega otroštva učil klavir in pel v pevskem zboru, dokler ni v srednji šoli ugotovil, da mu je od glasbenih obdobij najbližja stara glasba. Po končanem služenju vojaškega roka je v Jeruzalemu diplomiral iz čembala in študij nadaljeval na znameniti Scholi Cantorum Basiliensis v Baslu, kjer tako kot večina članov njegovega ansambla živi in dela. Od mladih let je imel tudi željo po komponiranju, a ga nikoli ni zanimala kompozicija, ki bi zvenela novo, temveč ustvarjanje glasbe v slogu, za katerega je specializiran. Rotem pravi, da če bi študiral pri Rossiju in Monteverdiju, ga mojstra ne bi učila, kako naj na struni uporablja prste, temveč bi mu dajala kompozicijske naloge in jih nato popravljala ter komentirala. Medtem ko je danes jasno ločevanje med izvajalcem in skladateljem, pred pol tisočletja ni bilo pomembno, ali glasbeniki izvajajo napisano glasbo, ali so glasbo napisali sami, ali pa jo improvizirajo.Ime skupine Profeti della quinta si je bolj kot ne za šalo izmislil v srednji šoli, in sicer izvirno v hebrejščini kot Nevi'ei Hakvinta, pri čemer se slednja beseda nanaša na glasbeni interval kvinto. Ko pa je s svojim ansamblom tedaj še v drugačni zasedbi prvič gostoval v Evropi, čemur je sledilo snemanje prve zgoščenke Rossijeve glasbe, se je z glasbenimi kolegi odločil, da ime skupine iz hebrejščine prevedejo v italijanščino, saj je večina glasbe, ki jo izvajajo, v italijanskem jeziku. Na vprašanje, v katerem obdobju bi raje živel, ali v 16. stoletju, ko bi po spletu srečnih okoliščin morda sodeloval z Rossijem in Monteverdijem, ali v 21. stoletju, ki ni nič manj zapleteno od časa omenjenih mojstrov, Elam Rotem odgovarja, da vsekakor v sodobnosti, iz katere bi občasno obiskoval renesanso.Kar ne nazadnje tudi počne, kajti umetnost omogoča premikanje skozi različne časovnosti, umetnik oziroma umetnica pa lahko z univerzalnimi temami tudi skozi preteklost in prihodnost nagovarja sodobnike.Člane ansambla Sequentia, ki sodi med najbolj inovativne ansamble za srednjeveško glasbo na svetu, je pandemija covida spodbudila, da so obudili svoj program Fragmenti za konec časa, s katerim so leta 2008 nastopili tudi na Festivalu Radovljica, in pripravili njegovo novo različico. Na jutrišnjem zaključnem festivalskem koncertu se bosta ustanovitelju ansambla Sequentia, vokalistu in harfistu Benjaminu Bagbyju, in flavtistu Norbertu Rodenkirchenu pridružila nova članica ansambla, mezzosopranistka Jasmina Črnčič, in multiinstrumentalist Ian Harrison, ki je v Radovljici večkrat nastopil s svojim ansamblom Les haulz et les bas, lani pa je v zasedbi glasbil, kakršno navaja popis Valvasorjeve zapuščine, izvedel glasbo 17. stoletja, povezano s slovenskim prostorom.Tokratni program, z naslovom Pesmi in videnja o koncu sveta, ki so ga premierno izvedli letošnjega marca v Kölnu, vsebuje podobe konca časa in poslednje sodbe, ki se začno uveljavljati v umetnosti srednjega veka in se zgostijo na prelomu prvega tisočletja. Naslanjajo se predvsem na Razodetje Janeza Evangelista, obenem pa so podobne poganskim opisom v Ragnaröku – somraku bogov, ki sestoji iz zaporedja dogodkov v nordijski mitologiji, vključno z bitko, v kateri velikani premagajo stare bogove, kar privede do uničenja sveta, iz katerega se rodi nov svet.Program apokaliptičnih pesmi iz nemških samostanov v obdobju med 9. in 11. stoletjem poleg odlomka iz Ragnaröka vključuje starovisokonemško pesnitev Muspilli, katere naslov izhaja iz germanske besede Muspell, ki verjetno pomeni konec sveta v plamenih. Pripoved, ki spominja na pridigo, opisuje vojske angelov in demonov, ki se borijo za dušo preminulega, boj Elije z Antikristom, izginotje v ognjenih zubljih in vstajenje od mrtvih.Prerokbe eritrejske sibile, ki so se ohranile kot akrostih Avguštinovi Božji državi, bodo izvedene v glasbeni različici, ki so jo peli v akvitanskih samostanih in so jo verjetno poznali tudi v nemško govorečih deželah. Rime alzaškega meniha Otfrida ljudem polagajo na srce, naj se pripravijo na dan, ko se bo svet končal kot knjiga, ki se nenadoma zapre, apokaliptične latinske sekvence iz frankovske meniške tradicije pa slikovito svarijo pred poslednjo sodbo.Člani ansambla za podlago instrumentalnih mediger uporabljajo sequelae, torej sekvence brez besedila, katerih naslovi nakazujejo, da so jih verjetno izvajali že pred prihodom krščanstva, njihova glasbila pa so narejena po srednjeveških izvirnikih, kot so germanske harfe, rogovi in prečne flavte iz kosti.