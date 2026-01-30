Rešujejo ljudi in živali, tožilstvo preiskuje malomarnost pri zaščiti

Mora, ki jo je to nedeljo ob enih popoldne, v času kosila, napovedal močan pok, še traja. Del mesta Niscemi na jugu Sicilije se je zaradi štirikilometrskega plazu in zrušenja dela pečine znašel na robu prepada, evakuacija je zajela 1500 ljudi.

Teren je začel popuščati med ciklonom Harry, ki je zajel Sicilijo, Kalabrijo in Sardinijo. Močnega deževja še ne bo konec, vremenska napoved ostaja slaba. V okviru ciklonskega sistema, ki se razvija nad sredozemskim območjem, ostajajo južne regije Italije in največji otoki tarča okrepljenega slabega vremena.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Plaz je še aktiven

Za zdaj ni nihče poškodovan, uničene so hiše. Plaz je še aktiven, novim fotografijam poškodovanih hiš se je pridružila tudi fotografija regionalne ceste, ki je po plazu prepolovljena.

»Elektrika se je nenehno izklapljala. Zvečer je tudi moja hiša v četrti Canalicchio prešla v rumeno območje. S partnerko sva bila prisiljena oditi k mojim staršem v podeželsko hišo,« je za portal Zeta povedal 22-letni frizer Lorenzo Cacciaguerra. »To je ogromna bolečina. Pred mano so tam živeli moji starši, prej pa moji stari starši. Kraji mojega otroštva so pometeni z zemlje. Vsako jutro, ko pogledam tja, me boli.«

Prebivalcem ogroženih četrti so uredili prenočišča v športni dvorani, a jih nihče ni želel uporabiti. Zatekli so se k sorodnikom ali prijateljem. Otroci niso v šoli, nekateri so ostali brez ogrevanja in tople vode, saj so jim preventivno izključili preskrbo s plinom.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Nadzor kljub nesreči izpred desetletij opustili

Nekateri se spominjajo, da se je nekaj podobnega zgodilo že leta 1997, ko je prav tako začel popuščati teren, kar je povzročilo zrušenje petdesetih stavb in selitev štiristotih ljudi.

Takrat so za zagotavljanje varnosti pobočja dodelili okoli 18 milijonov evrov, a v naslednjih letih niso izvedli nobenih strukturnih posegov. Pod mestnim jedrom Niscemija je sicer obstajal sistem za spremljanje zemeljskih plazov, ki bi lahko pravočasno opozoril na premike ilovnatega terena, na katerem stoji mesto, a so nadzor opustili. La Stampa je rekonstruirala zgodbo o tem. Sprva so morali sistem vsak mesec preverjati posebni strokovnjaki, a je po prvih dveh letih pristal v pozabi, zapuščen v rovih, ki so jih okoli naselja izkopali do petdeset metrov globoko.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Rai navaja, da domnevno malomarnost pri izvajanju zaščitnih ukrepov preiskuje tožilstvo. V okviru preiskave je bila odprta zadeva o povzročitvi nesreče iz malomarnosti, pristojni organi preverjajo, ali so bila izvedena potrebna dela, ki bi lahko preprečila plaz.

Zrušenje zajelo 350 milijonov kubičnih metrov terena

Ocenjujejo, da je zrušenje zajelo 350 milijonov kubičnih metrov terena, več kot leta 1963 ob plazu, ki je z gore Toc zgrmel v akumulacijsko jezero Vajont na meji med Furlanijo - Julijsko krajino in Benečijo. Tedaj je v nekaj minutah umrlo skoraj dva tisoč ljudi. Tedaj je plaz povzročil, da je ogromna količina vode z veliko močjo pritekla iz jezera in zalila dolino in vasi ter povzročila izjemno uničenje.

Iz mesteca sicer danes prihajajo najrazličnejše novice, tudi o reševanju živali. Objavili so podatek o rešitvi okoli dvajsetih domačih živali, tisk navaja tudi rešitev peterice papig iz evakuirane hiše.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Upam, da bo kdo skrbel zanje,« je resigniran njihov lastnik. »Nimam več hiše, vse sem izgubil. Imam prijatelje, ki so me sprejeli v svoj dom, a ne vem, kako dolgo me bodo lahko gostili. Verjetno bomo zvečer videli, ali bom lahko prespal pri drugem prijatelju. En dan sem pri enem, drugi dan pri drugem. Že štiri dni se komaj kaj umivam, smrdim kot kozel, ampak to ni pomembno.«