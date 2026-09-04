Revolutova misija zavladati bančništvu

Nik Storonsky je bil prešerne volje, ko je nekega deževnega dne oktobra lani obiskal največjega izdelovalca luksuznih jaht na svetu. Ustanovitelj Revoluta se je po prodaji deleža, ko je bilo njegovo finančnotehnološko podjetje ocenjeno na 75 milijard dolarjev, zavihtel med najbogatejše Britance. Njegov sprehod po obsežni ladjedelnici Lürssen-Kröger na severu Nemčije je bil nekakšen zmagoslavni krog. Dvainštiridesetletni rusko-britanski podjetnik si je ogledal 102 metra dolgo velikanko, ki se bo po končanju ponašala s 7,6 metra dolgim neskončnim bazenom s steklenim dnom, teraso za sončenje in sproščanje ter telovadnico s krioterapevtsko komoro. Storonsky je bil navdušen in se je na koncu strinjal, da jo kupi za 350 milijonov evrov. Njegov posrednik pri prodaji jaht Chris Cecil-Wright pa ni ...