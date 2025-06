Robert Golob bo v Haagu varen pred možnimi izsiljevanji Donalda Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Na še enem »zgodovinskem« vrhu zveze Nato, ki bo sredi prihodnjega tedna potekal v nizozemskem Haagu, bo sprejet dogovor o dvigu obrambnega trošenja. Predsednika vlade Roberta Goloba nedavno v državnem zboru sprejeta politična resolucija o obrambi, ki predvideva dvigovanje izdatkov za obrambo na 3 odstotke BDP do leta 2030, postavlja na varno stran radarja pred ameriški pritiski.

Edina neznanka, ki ostaja pred prelomnim vrhom zveze Nato, je, do kdaj bodo morale države članice za obrambo nameniti 5-odstotkov BDP. Po za Slovenijo slabšem scenariju, bi lahko prišlo do dogovora, da se ta delež uveljavi z letom 2032, bolj ugoden scenarij pa omenja leto 2032. Znana pa je že formula, kjer 5 odstotkov predstavljajo 3,5 odstotki za trdo vojaško obrambo in 1,5 odstotka za mehkejšo obrambo, torej za tako imenovane obrambne izdatke za dvojno rabo, na katere stavi tudi slovenska vlada.