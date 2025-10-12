Ronaldo presegel Messija

V nadaljevanju preberite:

Številke so že dolgo obsesija Cristiana Ronalda: število golov, lovorik, individualnih nagrad. Pred kratkim je v svojo zbirko dodal še eno, ki presega nogometne zelenice in ga postavlja v novo, redko poseljeno stratosfero.

Portugalski zvezdnik je postal prvi nogometaš v zgodovini, čigar neto vrednost ga uvršča med milijarderje. Po oceni finančnega medija Bloomberg njegovo premoženje znaša 1,3 milijarde evrov.

S tem je na finančnem področju presegel svojega večnega tekmeca Lionela Messija ter se pridružil peščici športnih ikon, kot so Michael Jordan, Tiger Woods in LeBron James, ki jim je, kot poroča Financial Express, uspelo prebiti mejo milijardnega premoženja.

Prelomni trenutek za njegovo že tako debelo denarnico je bil podpis pogodbe s savdskim klubom Al Nasr junija letos.