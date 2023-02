Rusija in Ukrajina izmenjali več vojnih ujetnikov

Rusija in Ukrajina sta izvedli novo izmenjavo vojnih ujetnikov, so danes sporočili iz Moskve in Kijeva. Rusko obrambno ministrstvo je dodalo, da so na težkih pogajanjih dosegli vrnitev 63 ruskih vojakov. Kijev pa je potrdil vrnitev 116 ukrajinskih vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so osvobojeni ruski vojaki prejeli zdravstveno in psihološko oskrbo ter da so v stikih s svojci. Med osvobojenimi so tudi osebe »občutljive kategorije«, katerih izpustitev so dosegli Združeni arabski emirati, je sporočilo ministrstvo na Telegramu. Ni pa pojasnilo, ali gre za visoke častnike, plačance ali vohune.

Vodja predsedniškega urada v Kijevu Andrij Jermak pa je glede izpuščenih ukrajinskih vojakov sporočil, da gre za 114 vojakov in podčastnikov ter dva častnika. Večina jih je služila v oboroženih silah, drugi pa v nacionalni gardi, policiji in obmejni straži. Povedal je še, da so bili zaprti v Mariupolju, Hersonu in Bahmutu.