S 5G v digitalno desetletje

Damjan Viršek

Že v letu, ki se bo izteklo čez nekaj dni, bo več kot milijarda lastnikov mobilnih naprav imela možnost, da s primerno opremo uporablja storitev 5G – dejansko pa naj bi število naročnin te tehnologije doseglo 220 milijonov.

Vendar pa je kar 175 milijonov aktivnih uporabnikov na Kitajskem, naslednji trg, ki se že hitro razvija, je Severna Amerika. V Evropi je trenutno le odstotek vseh svetovnih uporabnikov 5G, je v nedavni študiji ugotovila korporacija Ericsson, ki je pomemben ponudnik opreme za telekomunikacijska omrežja.

»Kitajska in ZDA vidita 5G kot ključno nacionalno infrastrukturo, hrbtenico digitalne družbe. Na Kitajskem imajo močno konkurenco med ponudniki storitev, pri tem pa so na trgu tudi zelo dostopni pametni telefoni, ki podpirajo 5G,« pravi Aleksandar Todorovski, direktor Ericssona Slovenija.

Tehnologija prinaša hitrejši prenos podatkov v mobilnem omrežju, kar bo z zmanjšanjem zakasnitve (latence) in zmogljivosti omrežja (povečanje števila hkrati delujočih povezanih naprav na določenem območju) prineslo veliko več kot boljšo »uporabniško izkušnjo« potrošnikom, ki z mobilnim signalom beremo novice, nakupujemo v spletni trgovini ali se kratkočasimo s filmi.

Ta del 5G je delno dostopen tudi v Sloveniji, saj ga je pred nekaj meseci z nadgradnjo svojega omrežja LTE (4G) omogočil Telekom Slovenije. Pomembnejši pa bo naslednji korak, ko bo država z oddajo novega frekvenčnega prostora omogočila razvoj v celoti funkcionalnega 5G. Agencija za komunikacijska omrežja (Akos) je ravnokar objavila dolgo pričakovani razpis in morda bodo z dražbo frekvence operaterjem razdeljene do sredine prihodnjega leta.

»Na področju 5G se bodo pojavile aplikacije, s katerimi bo industrija v prakso lahko uvedla tako imenovani internet stvari. Zato mislim, da je 5G bistven za okrevanje gospodarstva v Evropi. Odločevalci morajo zato na tem področju imeti ambicioznejše cilje, je prepričan Todorovski.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: