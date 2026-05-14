Sam Altman v konfliktu interesov? Tožba Muska in dve milijardi spornih delnic

Direktor OpenAI Sam Altman se je znašel pod vse večjim pritiskom zaradi očitkov o navzkrižju interesov in osebnem bogatenju prek podjetij, ki poslujejo z OpenAI. Na sodišču v kalifornijskem Oaklandu so namreč razkrili, da ima Altman več kot dve milijardi dolarjev deležev v podjetjih, ki sodelujejo z enim najvplivnejših podjetij na področju umetne inteligence.

Razkritja prihajajo v času odmevne tožbe, ki jo je proti OpenAI in Altmanu vložil Elon Musk, eden od soustanoviteljev OpenAI. Musk trdi, da je vodstvo podjetja izdalo prvotno neprofitno poslanstvo organizacije in jo preoblikovalo v mehanizem za ustvarjanje zasebnega bogastva. V tožbi zahteva 150 milijard dolarjev odškodnine ter Altmanovo odstranitev iz vodstva in upravnega odbora podjetja.

V središču obravnave so bile Altmanove investicije v podjetja, ki imajo poslovne dogovore z OpenAI. Med največjimi deleži so: 1,7 milijarde dolarjev v podjetju Helion Energy, ki razvija fuzijsko elektrarno, 633 milijonov dolarjev v fintech podjetju Stripe, 258 milijonov dolarjev v biotehnološkem podjetju Retro Biosciences.

Vsa omenjena podjetja so poslovno povezana z OpenAI. Dokumenti so pokazali tudi, da je Altman do konca leta 2025 prodal svoj delež v Redditu, ki je bil ob borzni kotaciji leta 2024 vreden več kot 600 milijonov dolarjev. Na seznamu podjetij so še proizvajalec čipov Cerebras, kadrovska platforma Lattice, podjetje Humane ter več zagonskih podjetij s področja umetne inteligence in farmacije.

Altman je na sodišču priznal, da je upravo OpenAI leta 2022 sam spodbudil k sodelovanju s Helionom in da je projekt podpiral kot »dobro poslovno priložnost«. Ko sta podjetji leta 2024 podpisali pogodbo o prihodnji dobavi energije za OpenAI, naj bi se iz postopka formalno izločil. »Bil sem izločen na obeh straneh posla,« je dejal na sodišču.

Muskovi odvetniki temu oporekajo. Glavni odvetnik Steven Molo je opozoril, da je Altman v »očitnem navzkrižju interesov«, ko je sodeloval pri pogajanjih o partnerstvu med OpenAI in Redditom, prav tako pri večmilijardnem računalniškem poslu s podjetjem Cerebras.

Muskov odvetnik Marc Toberoff je pred zveznim sodiščem v Oaklandu v Kaliforniji komentiral tožbo, ki jo je proti OpenAI in njenemu direktorju Sam Altman vložil Elon Musk. Musk trdi, da je v OpenAI vlagal v prepričanju, da bo organizacija delovala kot neprofitna pobuda za razvoj umetne inteligence v korist človeštva, nato pa naj bi bil zavajan, ko se je podjetje preoblikovalo v profitno družbo.

Pritiski na OpenAI pa ne prihajajo le iz Muskovega tabora. Deset republikanskih državnih tožilcev je ameriško Komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) pozvalo, naj pred morebitno javno ponudbo delnic OpenAI podrobno preveri dokumentacijo podjetja in Altmanove poslovne povezave. V pismu SEC so zapisali, da Altmanovo ravnanje odpira »resna pravna vprašanja«.

Dodaten pritisk prihaja tudi iz ameriškega kongresa. Odbor predstavniškega doma za nadzor in reforme je prejšnji teden od Altmana zahteval pojasnila o notranjih pravilih OpenAI za preprečevanje konfliktov interesov in osebnega okoriščanja vodilnih.