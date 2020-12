»Samo naj kdo reče, da je starost lepa«

V nadaljevanju preberite:Na občinski spletni strani je od začetka novembra objavljeno sporočilo društva Nikoli sam, ki na območju četrtnih skupnosti Posavje in Center deluje zadnje desetletje. V njem prebivalce posavske četrt­ne skupnosti, ki jih je nekaj manj kot deset tisoč, vabijo, da pokličejo ali pišejo na elektronski naslov društva, če med epidemijo potrebujejo pomoč. »Nad odzivom krajanov, ki so pripravljeni pomagati in se pridružiti ekipi, smo prijetno presenečeni, saj je izjemen,« pravi predsednik društva. »Samo za območje četrtne skupnosti Posavje se nam je doslej oglasilo deset krajank in krajanov.« Pomoč, kot jo trenutno ponujajo v društvu, pa za zdaj potrebujeta le dva krajana. »Opažamo, da so se ljudje že pred našim pozivom sami organizirali po blokih, si pomagajo kot sosed sosedu,« nadaljuje Kosenburger. Poudarja, da poziv društva ostaja. »Pomembno se nam zdi, da je na voljo, da ljudje vedo, da pomoč obstaja, če jo bodo potrebovali,« še pravi predsednik društva.