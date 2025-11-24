Samo še dve neznanki

Po skoraj mesecu dni praktično neprekinjenega igranja bo jutri v Goi padel zastor na svetovni pokal v šahu, ki velja za eno od najbolj atraktivnih tekmovanj v okviru ciklusa za svetovno prvenstvo pod okriljem Svetovne šahovske zveze (FIDE). O prestižni lovoriki odločata Kitajec Wei Yi in Uzbekistanec Javohir Sindarov, ki sta si s prebojem v veliki finale že zagotovila sila želeno uvrstitev na kandidatski turnir osmerico prihodnje leto, katerega zmagovalec bo postal izzivalec svetovnega prvaka Gukeša.