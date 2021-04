Sanje so spodbuda za raziskovanje

Čeprav avtomobilizem drvi v neke nove, drugačne čase, je še vedno tudi veliko ali celo čedalje več ljubiteljev starejših vozil, starodobnikov. O njih smo nekaj vprašanj postavili Ediju Glaviću, ki je veliko let delal v Tomosu, že 25 let pa je dejaven na področju starodobnih vozil, med drugim je predsednik Tehnične komisije Zveze starodobnih vozil Slovenije.

Koliko društev in članov združuje vaša zveza in koliko je vseh registriranih starodobnikov v Sloveniji? Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil – SVS povezuje 48 društev iz vse Slovenije. V njih je skupaj več kot 4000 ljubiteljev starodobnih vozil in tehnične dediščine. SVS je članica mednarodne zveze Fiva in njena zastopnica v Sloveniji (ANF). V Sloveniji je bilo v letu 2020 registriranih nekaj več kot 10.300 starodobnikov; od tega 2950 motornih koles, 6480 avtomobilov, 90 traktorjev, drugo so tovornjaki, avtobusi in nekaj prikolic. Vseh skupaj, vključno z neregistriranimi, je več kot 30.000. Seveda so lastniki starodobnikov še v drugih društvih, zvezah in individualni, tako da jih je dodatno še od 4000 do 5000.