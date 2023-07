Savdska Arabija naj bi v začetku avgusta gostila pogovore o Ukrajini

Savdska Arabija namerava prihodnji konec tedna gostiti pogovore, na katerih bodo razpravljali o poti k miru v Ukrajini, na njih pa bodo sodelovali predstavniki Kijeva, zahodnih sil in držav v razvoju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija se srečanja, ki naj bi potekalo v Džedi ob Rdečem morju, ne bo udeležila.

Na srečanju 5. in 6. avgusta v obalnem mestu Džeda naj bi se zbrali visoki predstavniki iz približno 30 držav, med njimi Ukrajine in zahodnih držav ter ključnih držav v razvoju, kot sta Indija in Brazilija, je v soboto poročal ameriški časnik Wall Street Journal, sklicujoč se na diplomatske vire.

Rusija se srečanja ne bo udeležila, podobno kot ni sodelovala na podobnem srečanju prejšnji mesec v danski prestolnici Koebenhaven, je po poročanju AFP povedalo več uradnikov na območju Zaliva, ki so bili obveščeni o načrtih.

Za zdaj še ni znano, koliko od povabljenih držav se bo pogovorov udeležilo. Med državami, ki so potrdile udeležbo, so Velika Britanija, Južna Afrika, Poljska in Evropska unija, pričakujejo pa tudi prihod ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Jacka Sullivana, je še poročal Wall Street Journal.