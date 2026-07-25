Eskalacija ob Rdečem morju: Savdska Arabija napadla Jemen, hutijevci odgovorili

Savdska Arabija je včeraj napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado savdskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od savdskih pristanišč ob Rdečem morju. Medtem je ameriška vojska v Hormuški ožini streljala na tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin in se je skušal izogniti ameriški zapori iranskih pristanišč.

»Napadi savdskega sovražnika na civilne objekte v Hodejdi in na otoku Kamaran predstavljajo nevarno zaostrovanje razmer. Poudarjamo, da ti nedavni zločini ne bodo ostali brez odgovora,« so po napadu na cilje v Jemnu sporočili predstavniki hutijevcev, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Blokada hutijevcev, medsebojni napadi in zaostrovanje razmer v Rdečem morju bi lahko prinesli dodatne težave pri izvozu nafte skozi tamkajšnja pristanišča, medtem ko Hormuška ožina ostaja praktično zaprta. FOTO: Khaled Ziad/Afp

Izjave sledijo napadom vojaške koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, ki jih je njen predstavnik Turki al Maliki opisal kot legitimne napade na vojaške tarče, ki pripadajo hutijevskim borcem, in odziv na predhodne napade iz Jemna.

Hutijevci so nato danes prevzeli odgovornost za napad na savdsko mesto Džizan ob obali Rdečega morja blizu meje z Jemnom. Skupina je v začetku tedna razglasila pomorsko blokado Savdske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sana, nekaj dni zatem pa so ponoči napadli savdska tankerja v Rdečem morju, ker naj bi kršila njihovo blokado.

Predsednik ZDA Donald Trump je zato zagrozil, da bodo ZDA kaznovale tako hutijevci kot Iran, če bodo izvedli še kak napad na ladje v Rdečem morju.

Vse večja zaskrbljenost zaradi novih groženj za pomorski promet v Rdečem morju je ta teden prispevala k ponovnemu zvišanju cen nafte nad 100 dolarjev za sodček. FOTO: Angela Weiss Afp

Blokada hutijevcev, medsebojni napadi in zaostrovanje razmer v Rdečem morju bi lahko prinesli dodatne težave pri izvozu nafte skozi tamkajšnja pristanišča, medtem ko Hormuška ožina ostaja praktično zaprta.

Vse večja zaskrbljenost zaradi novih groženj za pomorski promet v Rdečem morju je ta teden prispevala k ponovnemu zvišanju cen nafte nad 100 dolarjev za sodček, kar je najvišja raven od maja, je spomnil BBC.