SDH in Kad bosta za 32 milijonov evrov terjatev do Save pretvorila v kapital

Delničarji Save bodo maja na skupščini odločali o povečanju osnovnega kapitala družbe. Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) bosta vsak po 16 milijonov evrov terjatev pretvorila v kapital, izhaja iz sklica skupščine, ki ga je Sava objavila na Ajpesu.

Na skupščini, ki bo 29. maja, bodo delničarji odločali o povečanju osnovnega kapitala Save v dveh delih.

Najprej ga bodo povečali za 9,9 milijona evrov, in sicer z izdajo 9.937.888 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki jih bosta v celoti vpisala in vplačala SDH in Kad.