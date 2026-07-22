Še dolgo ne bo znano, kaj bo z načrti ZDA in Kitajske

Svetovno prvenstvo so spravili pod streho, čaka nas izjemno dolg reprezentančni premor. V naslednjih dveh mesecih bodo v ospredju boji klubov v domačem prvenstvu in evropskih tekmovanjih, Slovenija pa bo igrala naslednjič šele konec septembra, ko bo zaživela nova sezona Uefine lige narodov. Pregledali smo, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih na največjih reprezentančnih turnirjih, o čemer se je v zadnjih dneh govorilo tudi v New Yorku.

Nov režim tekmovanj prinaša združitev septembrskega in oktobrskega okna, evropske reprezentance bodo med 26. 9. in 6. 10. povečini odigrale po štiri tekme, med njimi tudi Slovenija. Selektor Boštjan Cesar bo vodil izbrano vrsto v ligi narodov B, v skupini B1 bodo igrale še Švica, Škotska in Severna Makedonija. Slovenija bo sprejela prvi izziv prav 26. septembra v Stožicah, ko bo tam gostovala Škotska.