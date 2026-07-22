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    Še dolgo ne bo znano, kaj bo z načrti ZDA in Kitajske

    Znane so države gostiteljice EP 2028 in 2032 ter SP 2030 in 2034. Slovenci v Stožicah šele 26. septembra.
    Nekdanji valižanski zvezdnik Gareth Bale in predsednik Uefe Aleksander Čeferin med razglasitvijo organizatorjev eura 2028 v Nyonu oktobra 2023. Foto Fabrice Coffrini/AFP
    Galerija
    Nekdanji valižanski zvezdnik Gareth Bale in predsednik Uefe Aleksander Čeferin med razglasitvijo organizatorjev eura 2028 v Nyonu oktobra 2023. Foto Fabrice Coffrini/AFP
    Jernej Suhadolnik
    22. 7. 2026 | 05:00
    6:02
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    Svetovno prvenstvo so spravili pod streho, čaka nas izjemno dolg reprezentančni premor. V naslednjih dveh mesecih bodo v ospredju boji klubov v domačem prvenstvu in evropskih tekmovanjih, Slovenija pa bo igrala naslednjič šele konec septembra, ko bo zaživela nova sezona Uefine lige narodov. Pregledali smo, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih na največjih reprezentančnih turnirjih, o čemer se je v zadnjih dneh govorilo tudi v New Yorku.

    Nov režim tekmovanj prinaša združitev septembrskega in oktobrskega okna, evropske reprezentance bodo med 26. 9. in 6. 10. povečini odigrale po štiri tekme, med njimi tudi Slovenija. Selektor Boštjan Cesar bo vodil izbrano vrsto v ligi narodov B, v skupini B1 bodo igrale še Švica, Škotska in Severna Makedonija. Slovenija bo sprejela prvi izziv prav 26. septembra v Stožicah, ko bo tam gostovala Škotska.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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