Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

V nadaljevanju preberite:

Zgodovino filma in kriminalistične literature bomo morali na novo ovrednotiti; žlahtna tradicija sistematično načrtovanih, čvrsto skonstruiranih, napetih in detajlno opisanih roparskih podvigov je pred par dnevi v Parizu dobila krut in neposreden reality check.

Novinarska poročila trdijo, da se je drzna roparska akcija v Louvru, v kateri so tatovi odnesli kopico kronskih draguljev iz Napoleonove zbirke, odvila v pičlih sedmih minutah. Sedem minut so potrebovali roparji, da so po transportni lestvi splezali na balkon muzeja, z rezalno opremo odprli okna in razstavne vitrine ter odnesli neprecenljiv plen.

Sedem minut, sem se vprašal, to vendar ni mogoče. Morda v podeželskem muzeju suhe robe, ne pa v Louvru, muzeju vseh muzejev v središču svetovne metropole; in to ne ponoči, ko se v literarni in filmski fikciji odvije večina ropov, temveč sredi dneva pred očmi obiskovalcev.