Sejem Dom odpira vrata

Od jutri do 26. marca 2023 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani največji sejem s področja graditeljstva v Sloveniji, 61. sejem Dom. Letos poteka pod sloganom Zgradite svojo zgodbo. Na enem sejmišču bo več kot 355 podjetij iz 27 držav predstavljalo storitve in izdelke, zadnje trende in novosti ter rešitve za gradnjo in prenovo. Vse dni bodo obiskovalcem na voljo brezplačna svetovanja svetovalcev in strokovnjakov ter brezplačni tridimenzionalni izrisi kopalnice.