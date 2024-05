Matjaž Kek za disciplino in hiter protinapad, Jan Oblak za hierarhijo

V nadaljevanju preberite:

Srečko Katanec ni več edini, je le še prvi. Matjaž Kek je ponovil njegov dosežek z uvrstitvijo na največji tekmovanji, svetovno in evropsko prvenstvo. Mariborčan je dopolnil svoj seznam trenerskih in selektorskih dosežkov. Jan Oblak je kapetan. Ko si je okoli roke nadel kapetanski trak eden od najboljših vratarjev na svetu, se je slovenska nogometna reprezentanca začela oblikovati v moštvo z repom in glavo. Njena hierarhija in piramida se je začela postavljati pri št. 1.

