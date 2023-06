Šest novorojenčkov okuženih z enterovirusnim meningitisom

Šest novorojenčkov, rojenih v zagrebški bolnišnici KB Sveti Duh, je okuženih z enterovirusnim meningitisom, je danes potrdila bolnišnica. Gre za dojenčke, ki so se v tamkajšnji porodnišnici rodili med 8. in 12. junijem, zaradi primera pa so v bolnišnico že napotili sanitarno inšpekcijo, obiski so za zdaj prepovedani.

Vodstvo bolnišnice je sporočilo, da so nemudoma izvedli vse potrebne preventivne dejavnosti in obvestili hrvaški zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, ki je prepovedal obiske na oddelkih porodnišnice, kjer so odkrili okužbe.

Enterovirus so izolirali pri šestih novorojenčkih, ki jih zdaj zdravijo v bolnišnici Sveti Duh in na Kliniki za otroške bolezni v Zagrebu. Enega so že odpustili v domačo oskrbo, so za Hino pojasnili v obeh bolnišnicah.

Dodali so, da vsi otroci prejemajo ustrezno oskrbo in so v dobrem stanju, večino naj bi jih kmalu odpustili. Sporočili so še, da situacijo pozorno spremljajo in da poteka koordinacija z vsemi pristojnimi službami. V bolnišnico Sveti Duh je danes prispela tudi sanitarna inšpekcija.

S hrvaškega ministrstva za zdravje so medtem sporočili, da jih bolnišnica Sveti Duh uradno ni obvestila o morebitni nevarnosti širjenja okužb z enterovirusom, zato so jim poslali dopis s prošnjo za nujno izjavo o novonastalih razmerah.

»Osredotočeni moramo biti na paciente, saj so oni tisti, ki jim je namenjen javni zdravstveni sistem. Ta vključuje tako porodnišnico Sveti Duh kot tudi ustanovitelja zdravstvenega zavoda – mesto Zagreb,« so še dodali na ministrstvu za zdravje.

Prav danes v bolnišnici Sveti Duh sicer poteka tudi nadzor zdravstvene inšpekcije v zvezi s primerom pacientke, ki je v začetku meseca umrla po sprejemu na urgentni oddelek, zdaj pa bo nadzor vključeval tudi okužbe v porodnišnici.