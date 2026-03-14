Kaj so politiki povedali o zdravstvu, davkih in korupciji? (VIDEO)

O aktualnih in ključnih vprašanjih države, od gospodarstva in socialne politike do varnostnih izzivov, so v podkastu Moč politike razpravljali Luka Mesec (Levica in Vesna), Vladimir Prebilič (Prerod - stranka Vladmirja Prebiliča), Senko Pličanič (Demokrati Anžeta Logarja), Janez Cigler Kralj (Skupna lista NSi, SLS in Fokus), Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) in Jernej Štromajer (SD).

SDS se na vabilo ni odzvala. Nekateri so to razumeli kot priložnost, da se osredotočijo na konkretne predloge in razprave brez motenj, ki bi jih lahko povzročila prisotnost SDS. Drugi so izrazili obžalovanje, da volivci ne bodo imeli priložnosti slišati njihovih stališč.

Debata glede zdravstva je potekala v smeri jasnejše ločitve javnega in zasebnega sektorja ter digitalizacije za krajše čakalne vrste. Nekateri so poudarili višje plače za zdravstveno osebje, boljše vodenje bolnišnic in odpravo dopolnilnega zavarovanja.

Razprava je pokazala različne poglede na financiranje dolgotrajne oskrbe. Nekateri zagovarjajo večjo vlogo javnega sistema, drugi več vključevanja zasebnih izvajalcev.

Gostje so se strinjali, da je korupcija velik problem, a so se razlikovali v oceni njenega obsega in načinih reševanja. Opozorili so tudi na dolgotrajne sodne postopke v velikih primerih.

Veliko je bilo govora tudi o davčnih razbremenitev in zmanjšanju birokracije, kjer so se med dvema zdaj že jasnima blokoma pokazali različni pogledi na to, kako spodbuditi gospodarsko rast.

Drugi del razprave je zaznamovala varnostna pismenost in ravnanje z zaupnimi informacijami, ki da so spodbujeni s tujimi vplivi.

Dotaknili so se tudi mednarodnih kriz, zlasti razmer na Bližnjem vzhodu. Mnenja o ravnanju Slovenije so bila deljena, vsi pa so poudarili pomen načelne zunanje politike.

