Šesta generacija kot logično nadaljevanje

Honda ni ravno podjetje, ki bi v Evropi pogosto predstavljalo nove avtomobile. Pravzaprav so obdobja, ko se pri njih ne zgodi nič na to temo. Potem pa pride čas, ko v tednu dni predstavijo dva novinca. Po nedavnem ZR-V je zdaj tu še povsem novi CR-V, s čimer imajo podobno kot mnogi tekmeci tudi oni kar tri športne terence.

Sicer bi se jih komu zdelo preveč, a so vsaj po merah kar dobro razmejeni. Najmanjši HR-V meri 4,3 metra, ZR-V 4,5 in novi CR-V 4,7 metra. Za 10 centimetrov je daljši od predhodnika, medosno razdaljo so povečali le za štiri, na 270 centimetrov. CR-V je bil nekoč njihov prvi tovrsten model v Evropi, v prvi izvedbi je bil nared že leta 1995, najprej je bil bolj terenec, potem pa vse bolj uglajen družinski terenec. V petih generacijah so jih pri nas prodali tri tisoč, kar za Hondo ni malo.

Tokratna, šesta, se na zunaj ni bistveno oddaljila od dosedanje oblike, kar so Hondine stranke menda tudi pričakovale. Več je ostrejših linij kot pri modelu ZR-V. Znotraj je urejena dokaj logično, ob prikazu za volanom, ki ponuja obilo informacij, je na sredini armaturne plošče še ne pretirano velik sredinski zaslon z upravljanjem na dotik, pod njim pa so na srečo za vse glavne funkcije še velika kolesca in gumbi, kar lahko le pohvalimo. Manj nam ugaja sistem stikal za prestavljanje po voznih programih samodejnega menjalnika.

Tako kot ZR-V ima tudi tokratna Hondina novost spredaj tanka karoserijska stebrička in na vrata nameščeni stranski ogledali, da je preglednost iz vozila čim boljša. Zadaj je prostorno, celo za tri, saj sredinski tunel ni visok, naslonjalom lahko nastavljamo kot, sedalni del se vzdolžno pomakne za 18 centimetrov. Prtljažnik ima ravno dno, z dovolj visokim in ugodno ravnim zaključkom, ki pa je žal le plastičen. Prtljažnik je povečljiv na 1600 litrov, ko podremo zadnjo klop, škoda, da je ta deljiva le v razmerju 60/40.

Motorna ponudba ni velika, nasprotno. Za pogon skrbi bencinsko-električni samopolnilni hibrid, ki združuje 2-litrski bencinski štirivaljnik in električni motor s sistemsko močjo 150 kW; za prenos na sprednji kolesi skrbi samodejni brezstopenjski menjalnik. Možna je tudi štirikolesna izvedba, pri kateri se navor prek kardanske gredi prenaša še na zadnji par, v osnovi je razmerje 60/40, če je spolzko, ga je še nekaj več zadaj. Tovarna govori o povprečni porabi 5,9 litra (6,6 litra v štirikolesni izvedbi) na 100 kilometrov, kar bomo morali še preizkusiti.

Podvozje je posebej prilagojeno zadaj, da enako dobro blaži tako manjše kot močnejše udarce oziroma neravnine. Da pride manj tresljajev v kabino, pripomore tudi dodatna izolacija vetrobranskega in sprednjih stranskih stekel.

CR-V je že v osnovi kar bogato opremljen, pri zgornjih dveh opremskih paketih mu dodajo predvsem še nekatere asistenčne sisteme. Nikoli ni bil prav poceni avtomobil, tudi zdaj ni. Najmanj 45 tisoč evrov velja, kar je za dva tisočaka več kot prej, najdražji stane 52 tisoč evrov. Letos pri nas pričakujejo 120 kupcev, kot pravijo, več avtomobilov iz Hondine tovarne na Kitajskem tudi ne bodo dobili. Bo pa med njimi od poletja še priključni hibrid, ki naj bi z napolnjeno (večjo) baterijo samo na elektriko prevozil 80 kilometrov.