SKB in NKBM združili mrežo bankomatov

»Od 1. 3. 2023 lahko stranke SKB banke in Nove KBM s svojo Visa debetno in Visa Poslovno debetno kartico brezplačno dvigujejo gotovino in preverjajo stanje na računih na okoli 450 bankomatih obeh bank. Obe banki na ta način izboljšujeta svojo ponudbo in svojim strankam omogočata cenejši in lažji dostop do storitev na bankomatih,« so sporočili iz SKB. Po načrtih bo spajanje obeh bank trajalo približno leto in pol. Vpogled v stanje in dvig gotovine bo za stranke obeh bank brezplačen.