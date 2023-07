Škode za 300.000 evrov, Terme se bodo gasilcem oddolžile z donacijo

Po požaru v Termalnem parku Aqualuna se življenje tam vrača v stare tirnice. Poškodovani prostori so počiščeni in pripravljeni na obnovo, kmalu bosta pričela obratovati tudi gostinska lokala. Ob požaru je sicer nastalo za 300.000 evrov škode. V zahvalo gasilcem bodo Terme Olimia med gasilska društva razdelile 7000 evrov in 140 vstopnic za kopanje.

Kot so sporočili iz družbe, je v sobotni intervenciji sodelovalo devet gasilskih društev, eno pa je ostalo v pripravljenosti. Prvi so na kraj dogodka prispeli že šest minut po pozivu na intervencijsko številko. Brez pomoči več kot 80 gasilcev osebju ne bi uspelo poskrbeti za varno evakuacijo zaposlenih in obiskovalcev ter preprečiti nastanek še večje škode, so sporočili iz Term Olimia.

Kot so zapisali, so gasilci že večkrat v zadnjih letih dokazali, da so izjemno pomemben in nepogrešljiv del skupnosti, v zahvalo za njihovo požrtvovalnost jim bodo zato v podjetju namenili denarna sredstva in vstopnice za kopanje.

V soboto, nekaj čez 17. uro, je v Termalnem parku Aqualuna zagorelo v skladišču enega izmed gostinskih lokalov. Uradni vzrok požara še ni potrjen, šlo pa naj bi za napako na električnem omrežju. Ob požaru je bilo na kopališču okoli 1500 obiskovalcev ter osebje termalnega parka, v požaru pa ni bil ogrožen ali poškodovan nihče. Že naslednji dan je Aqualuna obratovala nemoteno. Škodo na objektu ocenjujejo na okoli 300.000 evrov, so sporočili.

Vsem obiskovalcem, ki so v soboto v Aqualuni kupili vstopnice po 13. uri, bodo na podlagi predloženega računa podarili ustrezno število brezplačnih vstopnic za ponovni obisk.