Skorajšnji slavljenec Blagotinšek 10 let kasneje: V motorju še dovolj bencina

V petek bo Blaž Blagotinšek praznoval 31. rojstni dan in takrat bo minilo natanko deset let, odkar je na svetovnem prvenstvu v Katarju debitiral za člansko reprezentanco Slovenije na velikem tekmovanju. Že tedaj je bil s 203 cm orjak, zdaj ima kakšen kilogram mišic več, predvsem pa je razlika očitna v njegovi samozavesti in izkušnjah. Če je v Dohi pred mikrofonom ob osebnem prazniku komaj izustil kakšno besedo, je zdaj prav zabaven sogovornik. Tako sproščenega, a hkrati odločnega Blagija, bodo slovenski rokometaši potrebovali v lovu na odmevno uvrstitev na mundialu, ki ga bodo začeli v četrtek v Zagrebu.

