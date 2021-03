Skupni sovražnik za tesno prijateljstvo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je Lavrov v Peking pripotoval s polnimi usti velikih besed, so njegovi kitajski gostitelji tiho preverjali razmerje moči. Po eni strani so poudarjali »poglobljene odnose« z veliko sosedo, po drugi strani pa opazovali Blinknov obisk v Bruslju in njegovo srečanje z zunanjimi ministri držav Nata. »Njihova glavna tema bosta zagotovo Kitajska in Rusija,« je vnaprej ugotovilo partijsko glasilo Global Times, tako kot bodo ZDA na vrhu dnevnega reda pogovorov med Lavrovom in kitajskimi funkcionarji.