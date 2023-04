Slepi in slabovidni so se pomerili

V prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani je potekalo 31. tekmovanje v branju in pisanju brajlice ter 10-prstnem tipkanju. Pomerilo se je osem tekmovalcev. Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah.

V 1. kategoriji so tekmovali tisti, ki so se naučili brajlice v katerikoli redni šoli za slepe med rednim izobraževanjem. Prvo mesto je zasedel Sebastjan Kamenik, ki je dosegel 63 točk. Drugo mesto je pripadlo Andreju Kukovcu z 58 točkami. Na tretje mesto se je uvrstila Jana Povalej s 55 točkami.

V 2. kategoriji so tekmovali tisti, ki so se naučili brajlice, v okviru izvajanja programa socialne rehabilitacije slepih oziroma na drugih tečajih po končanem rednem šolanju. V tej kategoriji sta tekmovala Darja Ter, ki se je s 46 točkami uvrstila na prvo mesto, in Timotej Skledar, ki je z 38 točkami zasedel drugo mesto.

Tisti, ki so usposobljeni za branje in pisanje s pomočjo računalniške opreme - ne glede na način učenja brajlice - so tekmovali v 3. kategoriji. Zmagala je Silva Pregl s 46 točkami, drugo mesto je pripadlo Ireni Mihelj, ki je dosegla 42 točk.