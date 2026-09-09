Slovence bodo torpedirali z vseh položajev

Drugi septembrski teden je pisan na kožo ljubiteljev vrhunskega nogometa. Prav vsi trije večeri prvega kola lige prvakov bi bili lahko spektakularni, današnji ni izjema. Sreda prinaša več intrigantnih dvobojev tudi za Slovence. Ti bodo spremljali predvsem učinek reprezentantov v obrambi – prav zanimivo bo spremljati, kako se bo odrezal v Liverpoolu vratar Atletica Jan Oblak in kako se bosta znašla na gostovanju pri evropskem prvaku PSG aduta Slovakov Andraž Šporar in Kenan Bajrić. 1,4 milijarde evrov velja na trgu igralski kader PSG, 35 milijonov € igralski kader Slovana Če bi upoštevali igralce vse bolj priljubljene Uefine spletne igre Fantasy Football, bi bilo vse znano in predvidljivo. Globalna navijaška armada je namreč že sporočila, komu – upoštevaje ceno igralcev in njihove možnosti ...