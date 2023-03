Slovenija je izvoznica tehnologije za upravljanje voda

Kot predstavnica industrije je konkretne sveže podatke o tem na sejmu Dom danes predstavila Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica podjetja Roto Slovenija. To podjetje je letos prejemnik priznanja znak kakovosti v graditeljstvu za povozni polietilenski rezervoar Roterra Drive.

Roto svoje izdelke izvaža v 65 držav po vsem svetu, tudi v 11 afriških držav. Ob evidentnih podnebnih spremembah, ki so se dotaknile vsakega prebivalca našega planeta, se z vprašanjem učinkovite rabe vode srečujejo prav na vsakem trgu. »Slovenija bi lahko bila na področju čiščenja voda v tujini prepoznana tako kot Izrael na področju tehnologij za namakanje v kmetijstvu,« pravi Nuša Pavlinjek Slavinec in dodaja:

»V skupini ROTO smo zaznali trende in izdelali največji 65.000 L polietilenski rezervoar na svetu, po postopku rotacijskega litja. Zanj smo razvili nov material in posebno konstrukcijo ter rezervoar testirali v ekstremnih pogojih pod nadzorom akreditiranega laboratorija Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Rezultati testa so presegli naša pričakovanja, saj je statična odpornost rezervoarja izjemno dobra tudi pri obremenitvah do 40 ton. Zato se bodo lahko rezervoarji Roterra Drive, brez razbremenilne betonske plošče, vgrajevali tudi pod povozne površine, čez katere se vozijo težki tovornjaki in gradbena mehanizacija. To bo stroške vgradnje znižalo za več kot 50 odstotkov. Ponosna sem, da je nagrajen izdelek plod slovenskega znanja mladih strokovnjakov v naši ekipi.«