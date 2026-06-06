Sloveniji se je zgodila Amerika

»Če sem se kaj naučil iz zadnjih ameriških volitev, je to bila lekcija iz demokracije. Namreč, iz odtujenih kabinetov, tudi če so še tako demokratični, ni mogoče vladati. Vsaj dolgo časa ne. Treba je med ljudi. Jih poslušati in slišati. Ne pa pošiljati dobro plačanih piarovcev, da prepričujejo novinarje. Ko so državljanke in državljani enkrat že odločeni, koga (ne) bodo volili, je vse prepozno ...

Se nam marca morda obeta ameriški volilni scenarij? Ne vidim prav veliko razlogov, zakaj naj bi bilo v Sloveniji kaj drugače.«

Tako sem med drugim zapisal v kolumni v tem časopisu kakšen mesec pred marčevskimi volitvami. Tudi kolumna kot celota je zahtevala veliko političnih izkušenj in poguma za pisanje. Pa tudi za njeno objavo. Takoj sem dobil nalepko desničarja. Samo nasmehnem se lahko. Sem liberalni demokrat, ki misli s svojo glavo in piše s svojo roko. Vendar ni dvoma. Volitve so tej kolumni dale verodostojnost. Tudi »track record« mojega javnega pisanja zdrži preverjanje. Zelo malo nas je takih. Veliko pa je zdaj gledanja v tla.

Ameriški mediji, ankete javnega mnenja in hollywoodski influencerji z več deset milijoni sledilcev so navdušeno podpirali in razglašali, da bo zmagovalka predsedniških volitev demokratska kandidatka Kamala Harris. Vse višje cene v trgovinah, visoke cene vse bolj nedostopnih stanovanj in poslabšana varnost ameriških družin zaradi odprte migrantske politike so močno spremenile ameriške volivce. Zgodil se je pravi odpor delavskega in srednjega razreda proti odtujenosti vladajoče demokratske politične elite. Svoje razočaranje in novo upanje so obkrožili na volilnih lističih. Zato zmagovalec ameriških predsedniških volitev ni bil nobeno presenečenje.

V Sloveniji imamo po štirih letih vladanja koalicije Gibanja Svoboda, SD in Levice zgodovinsko najdražja stanovanja, zgodovinsko najvišje državne in tržne stanovanjske najemnine ter zgodovinsko neznosno nedostopnost bivanja. Prava patološka stanovanjska brezizhodnost predvsem za mlade družine. Podivjale so cene živilskih izdelkov. Tudi cene bencina. Izgubljeno je bilo zaupanje ljudi v varnost. Številni so ostali brez svojega zdravnika. Mnogi otroci so brez ortodonta. Čakalne vrste za operacije so daleč, daleč predolge. Številni starejši so ostali z visokimi položnicami za dolgotrajno oskrbo. Tudi to je vplivalo na spremenjene slovenske volilne preference. Predvsem pri mladih in mlajših družinah ter z njimi povezanih starejših. Tako kot v Ameriki so tudi v Sloveniji ljudje svoje razočaranje in novo upanje obkrožili na volilnih lističih. Zato levodesni rezultat zadnjih državnozborskih volitev ni bil nobeno presenečenje.

Da, Sloveniji se je zgodila Amerika.

Spremljal sem dolgoletnega prvega vladnega politika še kar od blizu, a z dovolj varne razdalje. Janez Drnovšek ni netil sovraštva, ni razdvajal, ni izključeval, ni bil domišljav, ni bil »dolce vita« politik. Navzven in navznoter je bil politik 24/7. Zato mu je uspevalo sestavljati barvite vladne koalicije prek politične sredine. Nikoli ne bi dovolil, da bi mu najmanjša in najbolj neizkušena politična stranka določala vladno politiko.

Res je postavljal za ministre tudi svoje »mulce«, kot je šaljivo poimenoval »zsmsjevce« v stranki LDS. Janeza Kopača za nekajtedenskega ministra za finance, Pavla Gantarja za ministra za okolje in prostor, Antona Ropa za ministra za delo, od izkušenejših pa Miho Kozinca za ministra za pravosodje in Slavka Gabra za ministra za šolstvo. Hitro so se priučili ministrskega dela. Drnovšek je bil namreč strokovna in politična avtoriteta in si ni nihče upal, drznil oblikovati in voditi ministrske politike mimo njega. Zato so si leta 2002 nekateri »mulci« v stranki LDS globoko oddahnili, ko je Drnovšek prevzel vodenje države. Žal je bil to tudi začetek razpada in konca stranke LDS.

Matematično povedano se je Robert Golob vpisal v zgodovino slovenskega vladanja kot Janez Drnovšek na minus prvo potenco. Že začel je svoje vladanje z izjavo, da je imela notranja ministrica Tatjana Bobnar eno samo nalogo, to je očistiti policijo janšistov. Televizijski voditeljici Tanji Starič je v Odmevih odločno pojasnil svoje stališče in njeno vedenje, da je treba RTV očistiti janšizma. Ste kdaj slišali med vladanjem Janeza Drnovška kaj takega? Sram me je bilo ob takih izjavah. Pa ne samo mene.

Robert Golob je kot neizkušen politik, a po splošnem prepričanju vrhunski menedžer, naredil pri sestavljanju vlade kar nekaj usodnih napak. Če bi bilo v njem kaj Drnovškovega duha, bi z udobno večino vladal samo v koaliciji z umirjenimi, izkušenimi poslanci in politiki stranke SD. Pa ni. V vladno koalicijo je vzel najmanjšo stranko Levico z najbolj (pre)drznim političnim programom. Verjetno si je prek te stranke utopično želel obdržati vpliv na civilno družbo, kolesarje, sindikate, medije in si tako zagotoviti nenehno mobilizacijo novih in novih volivcev. Toda stranka Levica je bila brez profesionalnih izkušenj, zato so bili njeni veliki družbeni projekti zanjo preprosto prezahtevni. Celotna vladna ekipa bi morala garati zanje. A saj vemo, kako je pri nas s sovražnim spotikanjem političnih partnerjev.

Evforičen volilni rezultat ne dovoljuje političnih vzvišenih sanj, ampak vladanje s tresočo roko. Robert Golob pa je prav nasprotno hotel postati edini politični vladar na levi sredini. Za najmanj dva mandata, če ne še več. Verjetno je s tem namenom vzel v vlado Alenko Bratušek in Marjana Šarca, njuni stranki pa utopil v Gibanju Svoboda. Ne onadva ne njuni politični stranki namreč niso bili izvoljeni v državni zbor. Ali je tudi s tem, ko ju je postavil za svoja ministra, prevaral volivce in razočaral ne tako majhen del članstva Gibanja Svoboda, mu je že in tudi še bo pokazal bolj ali manj neusmiljen čas.

S prihodom župana Zohrana Mamdanija poteka v New Yorku in tudi v številnih drugih demokratsko vodenih ameriških mestih žgoč spopad med zagovorniki kapitalizma in socializma. Beg kapitala in prebivalcev iz demokratsko vodenih mest in zveznih držav vzbuja resne pomisleke. Kritiki na desni, republikanski strani sprašujejo, kako bodo ameriški demokrati ob takšnem begu kapitala in prebivalstva plačevali v teh mestih socialno pomoč, javna stanovanja, zastonjsko zdravstvo, ilegalne priseljence, dostopnejša stanovanja in šole. Kljub temu sta po zadnjih raziskavah javnega mnenja kar dve tretjini Američanov, mlajših od trideset let, naklonjeni socializmu.

Odgovore bodo morali iskati ameriški demokrati že za jesenske vmesne kongresne volitve in predvsem za nove predsedniške volitve leta 2029.

Tudi v Sloveniji se je začel srdit spopad med delom in kapitalom. Med levo in desno politiko.

Se bo Sloveniji ponovno zgodila Amerika?

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Edvard Oven, poslovnež, nekdanji direktor Stanovanjskega sklada RS in politik.

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