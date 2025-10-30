Slovenske železnice bi bile dober partner za HŽ Cargo

V nadaljevanju preberite:

Slovenske in Hrvaške železnice se prepletajo in dopolnjujejo, obe državi tudi vlagata v razvoj infrastrukture, ki je delno konkurenčna. Bolj kot o kratkoročnem tekmovanju med seboj bi morali razmisliti, kako bi bili skupaj konkurenčni pristaniščem in logističnim podjetjem v severni Evropi. Dušan Mes, generalni direktor skupine Slovenske železnice, razlaga, kako vidi razvoj tega podjetja, ki se čedalje bolj uveljavlja v srednjeevropskem prostoru. Slovenske železnice načrtujejo prevzeme v Avstriji, na Madžarskem, potegujejo se tudi za partnerstvo v HŽ Cargo.

Istrska železnica je s preostalim hrvaškim ozemljem povezana prek Slovenije. Gre za zgodovinsko dejstvo. Kako v podjetju Slovenske železnice gledate na to progo?

Istrsko železniško omrežje je bilo v okviru Jugoslovanskih železnic del Slovenskih železnic (SŽ). Se pravi, da so SŽ takrat vlagale v ta del infrastrukture, ga upravljale in vzdrževale. Dejansko je Istra še vedno povezana s preostalo Hrvaško prek Slovenije. Proga med Divačo in Koprom se odcepi proti Pulju in tudi danes imajo Slovenske železnice vlake na tej relaciji. Poleti so zanimivi zlasti kopalni vlaki, kar je precej dober produkt. Res pa je, da je proga proti Pulju precej zastarela. Tudi na Hrvaškem načrtujejo njeno obnovo. Vsi vlagamo. Slovenske železnice oziroma država bo del prog obnovila, kot veste, se gradi drugi tir in kapaciteta na tej progi bo zagotovo večja, tako da je vsaj poleti smiselno, da se kopalni vlaki ohranijo oziroma nadgradijo. Z boljšo infrastrukturo, večjo pretočnostjo in večjo pogostostjo vlakov na tem odseku bi bila ta povezava tržno zanimiva. Potniški promet pri nas raste po 10 odstotkov na leto, letos bomo prepeljali že več kot 19 milijonov potnikov, to je skoraj 60.000 na dan. Povpraševanje po mednarodnih linijah je tudi vedno večje. Pulj in Zagreb sta destinaciji, ki imata perspektivo. Prvi bolj v poletnih mesecih in verjetno ob koncih tedna, drugi pa vse leto. Zdaj se uvaja šest parov vlakov, to je 12 vlakov na dan do Zagreba in nazaj.