Slovenski snemalec: Hoteli smo pokazati, kaj Antarktika v resnici je

V ospredju sta morda res porjavela kodrolasa deskarja, a nas ne popeljeta med valove toplih morij z ikoničnimi melodijami skupine Beach Boys v ozadju, temveč ob obalo najhladnejše celine na svetu. Film Antarktika – Območje 1, ki je nastal ob tej ekspediciji in ga je bilo mogoče videti tudi na Festivalu gorniškega filma, je surferski film s skritim motivom: 27 članov komisije za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki prepričati, naj storijo več za zaščito krhkega ekosistema na enem najhitreje segrevajočih se območij na planetu. Del ekipe je bil Marko Magister, snemalec in fotograf slovenskega rodu, rojen v Barilocheju v Argentini.

Že pred tem je na okoljevarstvene probleme opozarjal v tandemu z jadralcem Yagom Langejem, eden njunih projektov je bila Plastigonija, ki prepleta idilične posnetke deskanja in kajtanja ob obali Patagonije, izdatno obloženi s plastiko, med katero se sprehajajo pingvini.