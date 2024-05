Slovensko solarno rešitev bodo širili po svetu

»Inovativna rešitev blockchain, ki jo je SunContract ustvaril z žetonizacijo sončnih elektrarn, je odličen primer uporabe nove tehnologije in kriptovalut, ki vsem osmim milijardam ljudi na tem planetu daje nov in inovativen dostop do solarne energije. Veselim se sodelovanja s SunContractom pri nadaljnjem širjenju tega modela po vsem svetu,« je ob svojem prvem obisku Slovenije dejala predsednica Svetovnega solarnega združenja Sonia Dunlop.

Dunlopova, ki je Slovenijo obiskala na povabilo podjetja SunContract, si je v Sloveniji v sklopu svoje evropske turneje, na kateri spoznava inovacije in inovativna podjetja na področju energetike v EU, ogledala prvo žetonizirano sončno elektrarno na svetu v Višnjah nad Ajdovščino, obiskala je tudi sedež podjetja SunContract, v Sloveniji je tudi kupila set NFT-jev, povezanih s solarnimi paneli, ter obiskala sedež podjetja Pipistrel.