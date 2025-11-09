  • Delo mediji d.o.o.
    Sloviti Belgijec brez dlake na jeziku: Pogačar mu niti do prstov ne seže

    Roger De Vlaeminck, eden od tekmecev Eddyja Merckxa, je dvignil prah z izjavami o primerjavah med Kanibalom in zdajšnjimi asi s Tadejem Pogačarjem na čelu.
    Za Rogerja De Vlaemincka je Eddy Merckx nesporna št. 1. FOTO: David Pintens/Reuters
    Za Rogerja De Vlaemincka je Eddy Merckx nesporna št. 1. FOTO: David Pintens/Reuters
    Miha Šimnovec
    9. 11. 2025 | 19:30
    2:57
    Legendarni belgijski kolesar Roger De Vlaeminck, eden od največjih tekmecev znamenitega Eddyja Merckxa v 70. letih, je znova dvignil prah s svojimi izjavami o primerjavah med slovitim »Kanibalom« in današnjimi zvezdniki s Tadejem Pogačarjem in Remcom Evenepoelom na čelu. Po njegovem mnenju so takšne primerjave povsem neutemeljene.

    »Pogačar ne seže Merckxu niti do prstov,« je De Vlaeminck poudaril v intervjuju za Het Laatste Nieuws. »Novinarji, ki vlečejo takšne vzporednice, nimajo pojma o kolesarstvu. Če bi bil danes star 22 let, se Pogačar ne bi mogel odlepiti od mene. Kdaj je nazadnje ušel Remcu Evenepoelu? Na Lombardiji – pa še to ne na kakšnem hudemu klancu. Boljši od Merckxa? Dajte no!«

    De Vlaeminck, ki danes šteje 78 let, ni prvič kritičen do zdajšnjih kolesarskih asov. Belgijec 70. leta ocenjuje kot čas, ko je bilo v pelotonu več talenta kot danes. V svoji karieri je osvojil vseh pet kolesarskih spomenikov – štirikrat Pariz–Roubaix, trikrat Milano–Sanremo, dvakrat Lombardijo ter po enkrat Flandrijo in Liege–Bastogne–Liege. Pogačar, ki pri 26 letih že velja za enega najboljših kolesarjev svojega rodu, ima trenutno deset zmag na najprestižnejših enodnevnih dirkah.

    Roger De Vlaeminck ni pretirano navdušen nad Remcom Evenepoelom in Tadejem Pogačarjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Roger De Vlaeminck ni pretirano navdušen nad Remcom Evenepoelom in Tadejem Pogačarjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Kritik deležna tudi Evenepoel in van der Poel

    A De Vlaeminck ne meri le na Pogačarja. Kritike sta deležna tudi  Evenepoel in Mathieu van der Poel. »Van der Poel je odličen kolesar, a ne zna dobro voziti navkreber, ne zna niti šprintati – kaj mu potem še ostane?« je povedal o nekdanjem svetovnem prvaku na cesti in v ciklokrosu. O Evenepoelu pa je pripomnil: »Ni moj tip. Dober je, odličen v vožnji na čas, ampak včasih je nekoliko aroganten. Dvigniti kolo po cilju: ali je to res potrebno? Dovolj je, da prečkaš črto in zmagaš.«

    Z ostrimi izjavami De Vlaeminck predvsem brani izjemen status Eddyja Merckxa, s katerim sta bila hkrati tekmeca in prijatelja. »Do Merckxa gojim izjemno spoštovanje,« je pribil 78-letni Belgijec, ki je dal svojemu sinu ime Eddy – kajpak po slovitem »Kanibalu«.

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Ni več pasti, v katere bi ujeli Tadeja Pogačarja

    Tour 2026 se bo začel v Barceloni in se po dveh vzponih na Alpe d'Huez spet končal s pariškim spektaklom čez Montmartre.
    Miha Hočevar 23. 10. 2025 | 19:36
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2025

    Zmage so doma tam, kjer je Tadej Pogačar

    Svetovna kolesarska številka ena je tudi v sezoni 2025 premikal mejnike z ekipo UAE in slovensko reprezentanco.
    Miha Hočevar 22. 10. 2025 | 07:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    spektakel v Andori

    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Slovenska kolesarska asa sta nastopila na krstnem spektaklu v Andori, o katerem bodo predvajali dokumentarec na Netflixu.
    Miha Hočevar 19. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2025

    Tadej Pogačar kolesarstvo preoblikoval po svoji podobi

    Peta zaporedna zmaga na dirki po Lombardiji potrdila izrazito prevlado slovenskega šampiona. Leta 2026 bi lahko bil še boljši.
    Miha Hočevar 12. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Celjski promet

    Parkirišče spremenili v modro cono in je napol prazno

    Obiskovalci Celja zdaj vedno dobijo prostor za spodnjim gradom, manj zadovoljni so zaposleni v mestu.
    Špela Kuralt 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Roger De Vlaeminck Eddy Merckx Tadej Pogačar Remco Evenepoel

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Letala v ZDA prizemljena, težave se že prelivajo tudi v Evropo

    Potniki se čez vikend sočajo z nadaljnjimi motnjami v potovanjih, saj letalske družbe zdaj odpovedujejo na stotine dodatnih letov.
    9. 11. 2025 | 20:02
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    NLB kot uvod v rekordno sezono slovenskih blue chipov?

    Pričakovati je, da bo tudi uvrstitev delnic Vzajemne zavarovalnice na borzo na trg pripeljala na stotisoče novih vlagateljskih oči.
    9. 11. 2025 | 19:49
    Preberite več
    Roger De Vlaeminck

    Sloviti Belgijec brez dlake na jeziku: Pogačar mu niti do prstov ne seže

    Roger De Vlaeminck, eden od tekmecev Eddyja Merckxa, je dvignil prah z izjavami o primerjavah med Kanibalom in zdajšnjimi asi s Tadejem Pogačarjem na čelu.
    Miha Šimnovec 9. 11. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Blue Origin

    Bezosova nova raketa pripravljena na vzlet. Bo uspela tudi pristati?

    Za raketo new glenn bo to drugi polet. V vesolje bo odnesla sestrski sondi Escapade, namenjeni preučevanju Marsa.
    9. 11. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Farmacija

    Novo Nordisk po porazu s Pfizerjem v novih težavah

    Novi direktor skuša stabilizirati dansko farmacevtsko družbo po izgubi posla z Metsero in padcu vrednosti delnic.
    9. 11. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Roger De Vlaeminck

    Sloviti Belgijec brez dlake na jeziku: Pogačar mu niti do prstov ne seže

    Roger De Vlaeminck, eden od tekmecev Eddyja Merckxa, je dvignil prah z izjavami o primerjavah med Kanibalom in zdajšnjimi asi s Tadejem Pogačarjem na čelu.
    Miha Šimnovec 9. 11. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Blue Origin

    Bezosova nova raketa pripravljena na vzlet. Bo uspela tudi pristati?

    Za raketo new glenn bo to drugi polet. V vesolje bo odnesla sestrski sondi Escapade, namenjeni preučevanju Marsa.
    9. 11. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Farmacija

    Novo Nordisk po porazu s Pfizerjem v novih težavah

    Novi direktor skuša stabilizirati dansko farmacevtsko družbo po izgubi posla z Metsero in padcu vrednosti delnic.
    9. 11. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več

