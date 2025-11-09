Sloviti Belgijec brez dlake na jeziku: Pogačar mu niti do prstov ne seže

Legendarni belgijski kolesar Roger De Vlaeminck, eden od največjih tekmecev znamenitega Eddyja Merckxa v 70. letih, je znova dvignil prah s svojimi izjavami o primerjavah med slovitim »Kanibalom« in današnjimi zvezdniki s Tadejem Pogačarjem in Remcom Evenepoelom na čelu. Po njegovem mnenju so takšne primerjave povsem neutemeljene.

»Pogačar ne seže Merckxu niti do prstov,« je De Vlaeminck poudaril v intervjuju za Het Laatste Nieuws. »Novinarji, ki vlečejo takšne vzporednice, nimajo pojma o kolesarstvu. Če bi bil danes star 22 let, se Pogačar ne bi mogel odlepiti od mene. Kdaj je nazadnje ušel Remcu Evenepoelu? Na Lombardiji – pa še to ne na kakšnem hudemu klancu. Boljši od Merckxa? Dajte no!«

De Vlaeminck, ki danes šteje 78 let, ni prvič kritičen do zdajšnjih kolesarskih asov. Belgijec 70. leta ocenjuje kot čas, ko je bilo v pelotonu več talenta kot danes. V svoji karieri je osvojil vseh pet kolesarskih spomenikov – štirikrat Pariz–Roubaix, trikrat Milano–Sanremo, dvakrat Lombardijo ter po enkrat Flandrijo in Liege–Bastogne–Liege. Pogačar, ki pri 26 letih že velja za enega najboljših kolesarjev svojega rodu, ima trenutno deset zmag na najprestižnejših enodnevnih dirkah.

Roger De Vlaeminck ni pretirano navdušen nad Remcom Evenepoelom in Tadejem Pogačarjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Kritik deležna tudi Evenepoel in van der Poel

A De Vlaeminck ne meri le na Pogačarja. Kritike sta deležna tudi Evenepoel in Mathieu van der Poel. »Van der Poel je odličen kolesar, a ne zna dobro voziti navkreber, ne zna niti šprintati – kaj mu potem še ostane?« je povedal o nekdanjem svetovnem prvaku na cesti in v ciklokrosu. O Evenepoelu pa je pripomnil: »Ni moj tip. Dober je, odličen v vožnji na čas, ampak včasih je nekoliko aroganten. Dvigniti kolo po cilju: ali je to res potrebno? Dovolj je, da prečkaš črto in zmagaš.«

Z ostrimi izjavami De Vlaeminck predvsem brani izjemen status Eddyja Merckxa, s katerim sta bila hkrati tekmeca in prijatelja. »Do Merckxa gojim izjemno spoštovanje,« je pribil 78-letni Belgijec, ki je dal svojemu sinu ime Eddy – kajpak po slovitem »Kanibalu«.